Ernestina Pais circulaba con la licencia inhabilitada por haberse negado a realizar un control de alcoholemia

Tras la muerte de Ernestina Pais, fuentes policiales deslizaron que habría cruzado con la barrera baja en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, donde su vehículo fue arrollado por una formación del Tren de la Costa.

El episodio hizo que varios usuarios recordaran algunas situaciones que la periodista protagonizó con su auto. El anterior había sido en marzo, cuando chocó a un Alfa Romeo en Vicente López y se negó a hacer el test de alcoholemia. Su actitud derivó en una inhabilitación de la licencia de conducir.

Ernestina también tenía múltiples infracciones por exceso de velocidad con su Honda City: la cifra llega a los 2.500.000 de pesos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en provincia.

Ernestina Pais murió a los 54 años. (Foto: instagram/cristianreystyle)

En diciembre de 2023, Pais también había sido noticia por impactar contra un auto estacionado en Belgrano. Ahí también se negó a que le realizaran el narcotest y alcoholemia.

Así quedó el Honda City de Ernestina Pais. (Foto: TN)

Qué dijo la persona que intentó a asistir a Ernestina Pais tras el choque

Después de que el tren impactara contra el auto de Ernestina Pais, un vecino de la zona se acercó inmediatamente para intentar sacarla. En ese momento creyó que estaba inconsciente y que por eso no respondía, pero la autopsia finalmente confirmó que murió en el acto por el impacto.

“Nosotros pensábamos que era un chico porque tenía la camiseta de la Selección Argentina y no se le veía la cara. No sabíamos que era ella. Yo estaba acá adentro y escuché el impacto. Fuimos corriendo a mirar a ver qué pasó, a ver si la podíamos ayudar o algo. No pudimos hacer nada porque no se podían abrir las puertas, estaban todas trabadas”, explicó el hombre en A24.

Habló un testigo que intentó rescatar a Ernestina Pais de su auto (Foto: Captura A24 – TN)

Carlos también aseguró que Ernestina no respondió a los llamados. “Le hablábamos, había una señora también que le gritaba y le preguntaba si estaba bien y nunca contestó”, detalló sobre esos minutos críticos, que según su testimonio ocurrieron entre las 19.20 y 19.25.