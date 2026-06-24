Tres Isletas: un joven quedó detenido por el presunto asesinato de su madre

Una mujer de 67 años fue hallada sin vida este martes en una vivienda ubicada en Colonia Lalelay, en jurisdicción de Tres Isletas. Por el hecho, un joven de 24 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por supuesto homicidio.

Según informó la Policía del Chaco, el procedimiento se llevó adelante en el lote 171 de la mencionada colonia rural, donde personal policial, junto a autoridades judiciales y peritos, realizaron una inspección ocular para avanzar en la investigación.

La víctima fue identificada como Albina Vallejos, de 67 años, integrante de la comunidad qom y domiciliada en el lugar. Su cuerpo fue hallado en una de las habitaciones de la vivienda, recostado sobre una cama de una plaza.

De acuerdo con las primeras constataciones realizadas en la escena, la mujer presentaba una herida punzocortante en el sector izquierdo del cuello. Además, se observaron manchas de sangre tanto en sus prendas de vestir como en la ropa de cama.

Durante el relevamiento del inmueble, los investigadores secuestraron las sábanas de la cama donde fue encontrado el cuerpo y otros elementos considerados de interés para la causa.

Asimismo, sobre un mueble de madera ubicado dentro de la vivienda se halló un cuchillo tipo serrucho marca Tramontina, de aproximadamente 10 centímetros de hoja, que presentaba aparentes manchas hemáticas. El elemento fue sometido a un test de orientación química que arrojó resultado presuntivo positivo para sangre, por lo que fue secuestrado para su posterior análisis.

En el lugar también se encontraba Juan Carlos Ángel, de 24 años, quien fue señalado como presunto autor del hecho. Por disposición del fiscal interviniente, se procedió a la incautación de las prendas que vestía al momento de la intervención y posteriormente fue trasladado a la Comisaría de Tres Isletas, donde quedó formalmente aprehendido.

Fuentes policiales indicaron además que se realizaron pruebas de orientación química en ambas manos del sospechoso, las cuales dieron resultado negativo.

Por orden de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2 de Juan José Castelli, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la realización de los estudios correspondientes que permitan determinar con precisión las circunstancias de la muerte.

La investigación es encabezada por el fiscal Gerónimo Roggero y continúa con la recepción de testimonios y otras diligencias de rigor a cargo de efectivos de la Comisaría de Tres Isletas y de la División Investigaciones de Juan José Castelli.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los investigadores buscan esclarecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.