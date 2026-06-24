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Tragedia en Resistencia: investigan la muerte de un operario que quedó atrapado debajo de un auto

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El trágico hecho ocurrió este mediodía en un taller mecánico ubicado sobre la calle Echeverría al 1400. La Policía llegó al lugar tras el llamado al 911 de una cliente que iba a reclamar por el arreglo de su auto y se encontró con el empleado de 43 años ya sin vida. Hay dos personas demoradas para prestar declaración testimonial.

El hallazgo en medio de un reclamo

Un impactante episodio conmocionó al macrocentro de la ciudad de Resistencia este miércoles al mediodía. Alrededor de las 12:00 horas, efectivos de la Policía del Chaco acudieron a un taller mecánico situado en la calle Echeverría al 1400 aproximadamente, tras recibir una alerta del sistema de emergencias 911.

El llamado de auxilio había sido realizado por una mujer de 46 años, quien originalmente solicitaba la presencia de los uniformados en el comercio debido a una fuerte discusión o reclamo vinculado con los trabajos de reparación de su propio vehículo. Sin embargo, la situación tomó un giro dramático con el arribo de los agentes de la Comisaría jurisdiccional.

Constatación del fallecimiento

Al ingresar a las instalaciones del taller para intervenir en la disputa, los efectivos policiales descubrieron queun hombre de 43 años, operario del establecimiento, se encontraba completamente atrapado e inmóvil debajo del chasis de un automóvil.

De inmediato se dio intervención al sistema sanitario, arribando una ambulancia de urgencia al lugar. Tras las maniobras de rigor, el personal médico de la dotación constató que el trabajador ya no presentaba signos vitales. Ante este escenario, se dio intervención inmediata a los peritos de la División Delitos Contra las Personas y al Gabinete Científico del Poder Judicial para determinar si se trató de un accidente laboral por fallas en los sistemas de elevación (crique o elevador hidráulico) o si mediaron otras circunstancias.

Declaraciones testimoniales

Por disposición del fiscal de investigación penal en turno, el cuerpo del operario fue trasladado a las instalaciones del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) para la realización de la correspondiente autopsia técnica que determine la causa exacta de la muerte.

Asimismo, en el marco de las primeras actuaciones judiciales para reconstruir los minutos previos al desenlace, las autoridades ordenaron el traslado de la cliente de 46 años y de un joven de 20 años (quien también se encontraba en el predio) hacia la sede policial para que presten su declaración testimonial de carácter informativo.

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