Qué pasa si la Selección argentina gana, empata o pierde con Austria en el Mundial

La Selección argentina jugará su segundo partido en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Austria en un partido clave por el liderazgo del Grupo J, luego de que ambos equipos comenzaran el certamen con victorias.

En su estreno mundialista, la Albiceleste venció 3-0 a Argelia gracias a una actuación estelar de Lionel Messi, autor de los tres goles. El resultado le permitió al campeón del mundo ubicarse en la cima de la zona con una importante diferencia de gol.

Austria, por su parte, también dejó una buena imagen en la primera fecha. El conjunto europeo derrotó 3-1 a Jordania y se convirtió en el principal perseguidor de la Albiceleste en la tabla.

El posteo de Messi antes del partido ante Austria (Foto: Instagram @leomessi)

Qué pasa si Argentina le gana a Austria

Llegará a 6 puntos.

Quedará muy cerca de asegurarse el primer puesto del grupo.

Dependiendo del resultado entre Jordania y Argelia, incluso podría clasificar matemáticamente a los 16avos de final este mismo lunes.

Si Argentina empata

Llegará a 4 puntos, igual que Austria.

Seguirá en zona de clasificación y definirá su posición en la última fecha ante Jordania.

Mantendría muy buenas chances de avanzar, aunque sin asegurar todavía el pase.

Si Argentina pierde

Austria pasará a tener 6 puntos y quedará líder del Grupo J.

Argentina se quedará con 3 unidades y deberá jugarse la clasificación en la última fecha contra Jordania.

Aun perdiendo, seguiría dependiendo de sí misma para avanzar, ya sea como uno de los dos primeros o eventualmente como uno de los mejores terceros.

La situación actual del Grupo J

Argentina: 3 puntos (+3) Austria: 3 puntos (+2) Jordania: 0 puntos (-2) Argelia: 0 puntos (-3)

El último rival de la fase de grupos

Tras el duelo frente a Austria, Argentina cerrará su participación en la primera ronda ante Jordania.

Por eso, el encuentro de este lunes aparece como una oportunidad clave para que la Selección dé un paso decisivo rumbo a la clasificación y confirme el gran nivel que mostró en su debut mundialista.

La posible formación de Argentina contra Austria

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

A qué hora juega la Selección hoy y dónde ver el partido por TV

Argentina juega con Austria hoy desde las 14 (huso horario de la Argentina). Los canales de televisión que transmitirán el encuentro son DSports, Telefe, TV Pública y TyC Sports.