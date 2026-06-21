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Efemérides

¡FELIZ DÍA DEL PADRE, MI QUERIDO VIEJO! ❤️👨‍👧‍👦

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Hoy quiero dedicar unas palabras a quien con esfuerzo, sacrificio y amor me enseñó el valor de la familia, del trabajo y de nunca bajar los brazos.
 
Gracias por cada consejo, por cada enseñanza y por estar siempre presente en los momentos más importantes de la vida.
 
Que tengas un día lleno de felicidad, rodeado del cariño de quienes te queremos y admiramos.
 
💙 ¡Feliz Día del Padre, mi querido viejo!
 
Con todo mi cariño,
 
✨ E-GRUPOCLAN ✨
 
#FelizDíaDelPadre #MiQueridoViejo #Familia #AmorDePadre #GraciasPapá #EGRUPOCLAN #DíaDelPadre #Orgullo #Cariño #FamiliaUnida
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