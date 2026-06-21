Control municipal bajo la lupa por abuso de autoridad contra un influencer chaqueño

El comediante chaqueño Maxi El Hechizo expresó públicamente su malestar tras un control de tránsito realizado por inspectores municipales y denunció haber sido víctima de malos tratos pese a cumplir con todos los requisitos exigidos durante el procedimiento.

Según relató a través de sus redes sociales, fue detenido en un operativo de rutina donde presentó la documentación correspondiente y se sometió al test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo (0,0).

Sin embargo, el influencer aseguró que durante el control recibió multas, insultos y provocaciones por parte de algunos agentes, situación que calificó como “totalmente injusta”. En su publicación, remarcó que lo más preocupante no fue la fiscalización en sí, sino la forma en que se desarrolló el procedimiento.