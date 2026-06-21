Control municipal bajo la lupa por abuso de autoridad contra un influencer chaqueño

El influencer chaqueño Maxi El Hechizo aseguró que presentó toda la documentación solicitada, dio negativo en el test de alcoholemia y, aun así, fue víctima de insultos y provocaciones durante un operativo e incluso quisieron secuetrasrle su vehículo.
El comediante chaqueño Maxi El Hechizo expresó públicamente su malestar tras un control de tránsito realizado por inspectores municipales y denunció haber sido víctima de malos tratos pese a cumplir con todos los requisitos exigidos durante el procedimiento.
Según relató a través de sus redes sociales, fue detenido en un operativo de rutina donde presentó la documentación correspondiente y se sometió al test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo (0,0).
Sin embargo, el influencer aseguró que durante el control recibió multas, insultos y provocaciones por parte de algunos agentes, situación que calificó como “totalmente injusta”. En su publicación, remarcó que lo más preocupante no fue la fiscalización en sí, sino la forma en que se desarrolló el procedimiento.
“Cumplí con todo lo que me pidieron, pero aun así recibí un trato que considero inaceptable”, expresó, cuestionando el accionar de algunos inspectores y reclamando respeto hacia los ciudadanos durante este tipo de operativos.
Además, señaló que todo el episodio quedó registrado en varios videos y adelantó que compartirá las imágenes para que la comunidad pueda observar lo sucedido y sacar sus propias conclusiones. También afirmó que la intervención de abogados permitió que el procedimiento continuara de manera adecuada.
La publicación rápidamente se viralizó y generó repercusión entre sus seguidores, abriendo un debate sobre la forma en que se realizan los controles de tránsito, los límites de la autoridad y la necesidad de garantizar procedimientos transparentes, respetuosos y ajustados a la normativa vigente.
Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial de las autoridades municipales sobre las acusaciones realizadas por el comediante.