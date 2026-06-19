Samuel Vargas y Romero Castelan en Capitán Solari: diálogo y articulación para potenciar el desarrollo local

El diputado Samuel Vargas participó de un encuentro de trabajo en Capitán Solari junto al subsecretario de Trabajo, Francisco Romero Castelán; el concejal Luis Colzera; el presidente del Comité, Miguel González; ex concejales, responsables de distintas áreas y vecinos de la localidad.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados al fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, la oferta de cursos de capacitación que impulsa el Ministerio de Gobierno, y las principales inquietudes de los sectores productivos de la región.

Asimismo, los participantes coincidieron en la importancia de articular acciones entre instituciones, dirigentes y la comunidad para acompañar el crecimiento de la zona y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el potencial turístico de la localidad, especialmente a partir de la cercanía con el Parque Nacional Chaco. En este sentido, se destacó la necesidad de fortalecer el circuito turístico local y avanzar en la formación de recursos humanos calificados que puedan brindar servicios de calidad a quienes visitan la región.

“Debemos comenzar a mirar y potenciar las distintas fortalezas que tiene cada región de nuestra provincia, generando oportunidades de crecimiento a partir de sus recursos, su producción y su identidad”, señalaron los participantes.

La jornada permitió intercambiar ideas, conocer las necesidades locales y proyectar acciones conjuntas para impulsar el desarrollo productivo, laboral y turístico de Capitán Solari y de la región.