Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

La buena noticia que recibió Lionel Scaloni en el entrenamiento de la Selección argentina en Kansas

Published

La Albiceleste se entrenó a cuatro días del próximo partido y en medio de un clima de tensión por la salud de Jorge Messi.

Este jueves, la Selección argentina se entrenó en Kansas a cuatro días del segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026. La práctica se dio en medio de un clima de tensión tras los problemas de salud de Jorge Messi. Sin embargo, Lionel Scaloni recibió una buena noticia.

En el arranque del entrenamiento, Nicolás Tagliafico entrenó con sus compañeros y llevó tranquilidad al cuerpo técnico. El defensor había sufrido un desgarro que despertó dudas sobre su continuidad en la Copa del Mundo.

Nicolás Tagliafico se sumó al entrenamiento de la Selección argentina. (Foto: Captura TyC Sports)
Nicolás Tagliafico se sumó al entrenamiento de la Selección argentina. (Foto: Captura TyC Sports)

El lateral izquierdo usó botines y se sumó a los ejercicios con normalidad, por lo que podría ser una alternativa para el próximo partido ante Austria, tanto como titular como para sumar algunos minutos.

Por el momento, quedan varios días para este encuentro y Scaloni se tomará varios entrenamientos para dar a conocer el posible equipo titular.

Cómo vivió Lionel Messi el entrenamiento de la Selección argentina tras los problemas de salud de su padre

El capitán saltó al campo de entrenamiento luego de que su familia confirmara que su padre atraviesa un problema de salud. El futbolista rosarino se mostró serio y cercano a los jugadores con los que habitualmente se reúne, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

Lionel Messi entrenó junto al plantel en Kansas este jueves. (Video: TN) (Foto: Reuters)

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Deportes

“Es de otro planeta”: la reacción de Arturo Vidal al golazo de Lionel Messi ante Argelia en el Mundial 2026

El jugador de la selección chilena quedó maravillado por el primer gol del capitán argentino. La Selección argentina le ganó 3-0 a Argelia y empezó...

2 días ago

Mundo

El precio del petróleo cayó un 4% tras el anuncio de acuerdo entre EEUU e Irán y el alivio en el estrecho de Ormuz

La baja del crudo llevó al Brent a 83,8 dólares y al WTI a 80,9 dólares luego del anuncio de distensión en Medio Oriente...

4 días ago

Mundo

Zelensky exigió que Europa confisque el petróleo de la flota fantasma rusa para asfixiar el financiamiento del Kremlin

El presidente ucraniano reclamó cambios legislativos urgentes tras la interceptación por el Reino Unido del petrolero Smyrtos en el Canal de la Mancha, la...

4 días ago

Mundo

La directora de The Economist atribuye el auge populista al “fracaso” de los partidos tradicionales y propone un “radicalismo de centro”

Zanny Minton Beddoes, primera mujer al frente de la prestigiosa revista británica, sostiene que la falta de reformas “audaces” frente al malestar social alimenta...

4 días ago