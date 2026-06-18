El Senado postergó la sesión para tratar el pedido de interpelación de Manuel Adorni

La senadora Patricia Bullrich explicó que habrá sesión en la Cámara Alta el 25 de junio y el jefe de Gabinete deberá comparecer el 2 de julio

Se postergó una semana la sesión en el Senado que estaba prevista para mañana. El bloque oficialista, con apoyo de la oposición dialoguista, logró ganar tiempo para la estrategia del gobierno respecto al escándalo que tiene a Manuel Adorni como protagonista. Sin embargo, se prevé que en la sesión del 25 de junio la Cámara alta aprobará el pedido de interpelación del jefe de Gabinete para el jueves siguiente.

El 2 de julio Adorni deberá presentarse en el Senado, ya no solo para presentar su informe de gestión, sino para comparecer ante los legisladores. Ese mismo día, el funcionario podría ser sometido a una moción de censura.

Patricia Bullrich sobre el pedido de la oposición para interpelar a Adorni en el Senado

La senadora Patricia Bullrich explicó la estrategia de la oposición para la próxima sesión del Senado. «Va a haber sesión el día 25. En esa sesión, los bloques opositores han sumado un proyecto de pedido de interpelación, más todos los temas que ya había antes». Seguidamente, agregó: «Si son votados favorablemente, se tratarán el día 2».

Acuerdo en el Senado

Tras 24 horas de tensas y nerviosas negociaciones bilaterales, los jefes de todos los bloques del Senado pudieron consensuar. El senador Bartolomé Abdala confirmó el acuerdo con la frase «hay humo blanco». Luego, ratificaron formalmente el consenso entre los representantes libertarios y la oposición dialoguista del Pro, la UCR y bloques provinciales ante las autoridades de la Cámara alta.

Bullrich presentó la propuesta final durante la reunión de Labor Parlamentaria presidida por la vicepresidente Victoria Villarruel. Ante la contundencia del acuerdo mayoritario, el kirchnerismo optó por aceptar de inmediato la oferta oficialista.

Sin embargo, el senador del PJ José Mayans ratificó el compromiso de su partido con la votación para la interpelación de Adorni en la sesión venidera. Asimismo, el senador advirtió que su espacio no se conformará únicamente con el informe de gestión del funcionario, sino que insistirá en avanzar con la moción de censura por los delitos adjudicados al jefe de Gabinete.