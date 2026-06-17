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Volvieron a internar a Chiche Gelblung a cuatro días de haber recibido el alta

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El conductor no habría hecho caso a las recomendaciones médicas y por eso se complicó su recuperación.

A menos de una semana de haber recibido el alta, Chiche Gelblung volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei. Según lo que informaron desde El nueve, señal en la que trabaja, está en la guardia en observación para controlar valores que no dieron bien.

El 15 de junio, el periodista de 82 años había recibido el alta médica después de estar casi un mes en terapia intensiva debido a trombosis en uno de sus tobillos, que lo tuvo no solo al borde de perder la pierna.

Ahora, el problema sería una complicación pulmonar y se habría agravado por la decisión del conductor de no cumplir con el reposo correspondiente.

Chiche Gelblung volvió a trabajar y complicó su recuperación. (Foto: Radio Mitre)
Chiche Gelblung volvió a trabajar y complicó su recuperación. (Foto: Radio Mitre)

“No se queda quieto y, en vez de quedarse en su casa, fue a trabajar. Bajó de peso durante la internación. Lo que lo afectó esta vez fue el frío, por eso es una complicación pulmonar la que tendría. Y lo tienen que tratar nuevamente con internación”, sostuvo la periodista Dolores Villalba, una de sus compañeras de trabajo en diálogo con Los profesionales de siempre.

Y agregó: “Él se debe a su trabajo. Se siente en deuda con todos los colegas que le preguntan cómo están, por eso quiere estar. Considera que el trabajo es parte de su recuperación”.

“Para hablar está mejor que antes, porque se ahoga menos, pero sigue con el vaper”, concluyó la cronista sobre el cuadro de salud del histórico presentador.

La anterior internación de Chiche Gelblung

En la internación previa a la de principios de mayo, que fue en el Sanatorio Los Arcos, le colocaron dos stents en una de sus piernas.

En ese momento, se mostró reticente a hacer reposo y volvió a trabajar apenas salió del sanatorio. “Los mandó a la mier… directamente. Cuando le dijeron que se quede en su casa, él no quiso. Le insistieron que debería descansar, pero no lo pueden controlar”, contaron en LAM (América TV).

Chiche Gelblung había sido dado de alta hacía cuatro días (Foto: Instagram/chiche_oficial)
Chiche Gelblung había sido dado de alta hacía cuatro días (Foto: Instagram/chiche_oficial)

Días después, el propio Gelblung aclaró: “Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”. Además, desmintió los rumores de infarto: “No, si hubiera tenido un infarto, no estaría acá”.

Sobre su regreso inmediato al trabajo, fue contundente: “Sí, hoy ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. (Los médicos) siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual”.

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