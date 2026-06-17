Verónica Ojeda habló sobre el uso de la imagen de Maradona para publicitar una casa de apuestas: qué dijo

En las últimas horas se generó mucha polémica en torno a la aparición de la figura de Diego Armando Maradona, animada con IA, en una publicidad de una casa de apuestas.

Los usuarios de las redes sociales comenzaron a especular sobre quién autorizó el uso de la imagen del Diez y cuánto dinero habrían cobrado por permitirlo.

TN Show se contactó con Verónica Ojeda para consultarle sobre el tema, y la respuesta de la expareja del astro argentino fue contundente.

La imagen de Diego Armando Maradona fue animada con IA (Foto: captura TV)

“Estoy enfocada a mi hijo”, contestó, sin querer entrar en polémicas. Firme, concluyó: “A mí me preocupan más otras cosas que estas”.

De esta manera, la mediática dejó más dudas que certezas respecto a la autorización del uso de la imagen del campeón del mundo.

Qué pasó con la publicidad de la casa de apuestas

Una nueva polémica sacudió las redes sociales tras la difusión de una publicidad de BetWarrior, un sitio de apuestas online, que utilizó la imagen y la voz de Diego Maradona recreadas con inteligencia artificial.

En el video, se ve al Diez con la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial 86 y se lo escucha decir: “Muchachos, es el momento de demostrar por qué la tienen así de grandes. Y si el mundo quiere venir a cortarnos las piernas, les vamos a demostrar que, acá, se juega con pelotas”.

Diego Armando Maradona en el Mundial de 1994 (Foto AP/Charles Krupa, archivo)

La frase, que hace referencia a una de las expresiones más recordadas de Maradona, fue recreada digitalmente y generó un fuerte rechazo en redes sociales.

Apenas se conoció la publicidad, las redes sociales se llenaron de comentarios negativos. Muchos usuarios cuestionaron el tono vulgar de la frase atribuida al Diez, mientras que otros remarcaron que Maradona nunca habría promocionado el juego en vida.

El uso de inteligencia artificial para simular la voz y la imagen del ídolo argentino abrió un debate sobre los límites éticos en la publicidad y el respeto a la figura de los íconos populares.

El conmovedor testimonio de Dalma Maradona sobre los últimos días de su papá antes de morir

En una de las audiencias del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, su hija Dalma brindó un testimonio conmovedor y crudo sobre el estado de salud del ídolo en las semanas previas a su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020, en la casa del country San Andrés de Tigre.

Dalma describió con dolor cómo, junto a su hermana Gianinna, notó cambios alarmantes en el comportamiento de su papá. “No lo veíamos de la misma manera que siempre. Estaba muy lento, cuando él era rápido. Cuando hablaba por videollamada, le decía que lo volvía a llamar a los 15 minutos y ya no le podía entender lo que decía, balbuceaba. Sentía que algunas cosas que decía no las podía registrar bien”, relató.

Según Dalma, en ese momento el entorno de Maradona minimizó sus advertencias. “Nos decían que estábamos exagerando, que no era así. Eso dejó de pasar el día de su cumpleaños, el 30 de octubre, cuando todos vieron el estado en el que estaba (en la cancha de Gimnasia). A partir de ahí tomaron cartas en el asunto, ya no éramos las locas que decíamos que mi papá no estaba bien”, sostuvo.