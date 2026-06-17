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La Coqueta salió a pedir disculpas por su interpretación del himno: “No fue mi intención faltar el respeto”

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La Coqueta salió a pedir disculpas por su interpretación del himno. Todo ocurrió después de su participación en un ciclo de streaming. “No fue mi intención faltar el respeto”, aseguró.

Días antes del debut de la Scaloneta en el Mundial 2026, la influencer tuvo una participación en Elo Podcast (YouTube) y bromeó con que iba a cantar el himno nacional argentino en el primer partido.

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Animada por el conductor, se animó a interpretarlo en vivo, pero tuvo algunos errores. “Ay, no me lo sé”, terminó diciendo.

Esto generó polémica en redes sociales, donde muchos usuarios la cuestionaron duramente. A raíz de esto, este jueves grabó un video disculpándose.

Qué dijo La Coqueta en el video que publicó en sus redes sociales

“Hola a todos. Como muchos ya saben, soy conocida como La Coqueta. Quería salir a aclarar algo que pasó hace muy pocos días en el podcast”, dijo a modo de contexto en una grabación mirando a cámara.

Luego, aclaró: “En ningún momento fue mi intención faltarle respecto al himno. Así que quiero pedir disculpas y quiero que todos sepan que nunca fue mi intención burlarme del himno”. “No me burlaría nunca porque soy argentina, obviamente, así que quería salir a aclarar eso, que nunca me fue mi intención faltar al respeto”, sostuvo.

La Coqueta salió a pedir disculpas por su interpretación del himno: “No fue mi intención faltar el respeto” (Foto: Captura Instagram /lacoqueta.off)
La Coqueta salió a pedir disculpas por su interpretación del himno: “No fue mi intención faltar el respeto” (Foto: Captura Instagram /lacoqueta.off)

En este sentido, explicó: “Yo terminé el colegio hace cuatro años y en el único lugar donde yo escuchaba el himno era en el colegio. No es que lo esté escuchando siempre. No es que yo no lo sepa sino que no me lo acordaba completamente”.

“Pido disculpas a todos los que lo tomaron para otro lado y quiero que sepan que no fue mi intención. Le agradezco a toda la gente que todavía me sigue apoyando y estoy superagradecida con mi país. Los quiero mucho”, concluyó.

El posteo no pasó inadvertido entre los usuarios. Mientras algunos remarcaron que jamás pensaron que fuera una burla, otros cuestionaron su olvido.

“Se notaba que no era con mala intención”“Yo lo terminé hace 20 años y el himno es algo que no se olvida, no hace falta escucharlo siempre”“Puede pasar, ¿quién nunca cantó mal el higno (sic) en un porcats? (sic)”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

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