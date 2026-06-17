Ian Lucas fue con su nueva novia a ver el debut mundialista de la Selección: las primeras fotos de la pareja

En las últimas semanas empezaron a circular rumores que indicaban que Ian Lucas ya se había olvidado de Evangelina Anderson y que estaría saliendo con otra mujer.

Después de las especulaciones sobre un posible romance con Sofía Gonet, “La Reini”, fue el propio ganador de MasterChef Celebrity (Telefe), quien reveló que estaba “viéndose con alguien”. Ahora el misterio llegó a su fin, porque lo vieron con su flamante novia en el partido entre Argentina y Argelia en el Mundial 2026, y no tardaron en filtrarse fotos.

Al youtuber se lo vio junto a la modelo Renata Mónaco en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en donde se los pudo ver muy acaramelados y cómplices.

Ian Lucas junto a su novia Renata Mónaco en la previa del partido entre Argentina y Argelia (Foto: captura América)

Las postales, que compartieron al aire de Intrusos (América), no dejan lugar a interpretaciones. Al influencer se lo puede ver con una gran sonrisa en su cara y tomando por la cintura a su novia, mientras que en otra de las fotos aparecen caminando juntos antes de ingresar al estadio.

Ian Lucas y Renata Mónaco, mimosos y contentos (Foto: captura América)

Quién es Renata Mónaco, la modelo que conquistó a Ian Lucas y sorprendió por su parecido a Evangelina Anderson

Después de varios rumores sobre su vida amorosa que lo vinculaban con Evangelina Anderson y Sofía Gonet, Ian Lucas dejó en claro en varias entrevistas que está conociendo a alguien que no pertenece al ambiente artístico.

La situación tomó más fuerza cuando el influencer fue visto saludando con un beso a una joven desconocida luego de conversar con el periodista Alejandro Castelo en una nota para Ya Fue Todo (Jotax). Y, aunque el cronista intentó hablarle, ella prefirió mantenerse alejada de la exposición mediática.

Sin embargo, esto solo incrementó el interés por descubrir de quién se trata y finalmente se conocieron más datos sobre ella.

Renata Mónaco es la joven que conquistó el corazón de Ian Lucas. (Foto: Instagram / renaamonaco)

Al aire de A la Tarde (América), el panelista Santiago Sposato reveló: “Se llama Renata Mónaco, aproximadamente de veintitantos años de edad, de una familia muy bien posicionada. Una influencer del lifestyle, se la pasa viajando por el mundo, la verdad tiene una vida muy agradable”.

En redes como Instagram, Mónaco acumula más de 17 mil seguidores, donde comparte contenido vinculado al lifestyle, viajes y distintos momentos junto a amigos y familiares. Sus publicaciones también muestran parte de sus recorridos por distintos destinos turísticos.

Sin embargo, su mayor presencia está en TikTok, plataforma en la que cuenta con casi 100 mil seguidores. Allí suele subir videos de tendencias, escenas de su rutina diaria y contenidos junto a sus amigas, con un perfil mucho más activo y espontáneo.