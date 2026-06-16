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Se conoció un nuevo video de Gaspi junto a Oliver Tree y Lucas Vignale antes de la tragedia en Río de Janeiro

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Las imágenes muestran al youtuber argentino caminando por las calles de la ciudad brasileña junto al cantante estadounidense y su amigo apenas horas antes del accidente aéreo.

En medio de la conmoción por la tragedia ocurrida en Río de Janeiro, en las últimas horas comenzó a circular un video que muestra a Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, junto al músico estadounidense Oliver Tree y a Lucas Vignale pocas horas antes del accidente.

Las imágenes fueron difundidas por un usuario de X identificado como @Tiramissu200, quien aseguró haberse cruzado con los tres durante la noche del sábado en las calles de Río de Janeiro.

En el video se los observa conversando y caminando por la ciudad en un clima distendido.

El joven se encontró al youtuber y al cantante en Río de Janeiro. (Captura: X/@Tiramissu200)
El joven se encontró al youtuber y al cantante en Río de Janeiro. (Captura: X/@Tiramissu200)

Justo ayer a la noche me los encontré a los dos, no lo puedo creer”, escribió el joven al compartir la grabación tras conocerse la noticia.

El joven se sacó una foto con Gaspi horas antes del accidente. (Captura: X/@Tiramissu200)
El joven se sacó una foto con Gaspi horas antes del accidente. (Captura: X/@Tiramissu200)

Además del video, el usuario publicó una foto junto a Gaspi y Oliver Tree, tomada durante ese mismo encuentro. Según explicó, tanto las imágenes como la grabación fueron registradas el sábado 13 de junio a las 20:04.

La publicación rápidamente se viralizó y recibió cientos de comentarios de usuarios impactados por la noticia.

El tuitero mostró la foto que le sacó al youtuber y al rapero en Río de Janeiro horas antes del accidente. (Captura: TIramissu200)
El tuitero mostró la foto que le sacó al youtuber y al rapero en Río de Janeiro horas antes del accidente. (Captura: TIramissu200)

El material también apareció en respuesta a una publicación de la streamer Emilia Suki (@EmetSuki), quien había compartido una foto junto a Gaspi tomada durante los días previos al viaje.

El joven sacó la foto pasadas las 20 horas del sábado 13 de junio. (Foto: X/@Tiramissu200)
El joven sacó la foto pasadas las 20 horas del sábado 13 de junio. (Foto: X/@Tiramissu200)

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