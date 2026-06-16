“Me quedo 5 horas y tomamos mates”: el conmovedor audio que Gaspi le mandó a un pintor para pedirle un retrato

La noticia de la muerte de Gaspi llevó a que muchos recordaran cómo el youtuber irrumpió en el mundo del stream con un humor ácido y provocador. Esa vehemencia y chispa que lo llevaron a ser uno de los creadores de contenido más exitosos de Latinoamérica. Sin embargo, ese era tan solo un (gran) personaje y quienes lo conocieron lo describen de una sola manera: tipazo.

Así eligió homenajearlo el artista santafecino Charly Nous, quien tuvo un interesante ida y vuelta en marzo de 2021 cuando el humorista le pidió que lo retratara. Parte de esas charlas ahora salen a la luz, en medio del dolor, y muestran una faceta más mundana, generosa y copada del autor de las crónicas porteñas más exitosas de YouTube.

“Escuchame, te tengo una propuesta. La cosa es la siguiente: voy a tu casa. No me dijiste de dónde sos, si llegás a ser de Mendoza, me cagaste… espero que seas de Buenos Aires”, le dijo Gaspi al comienzo del mensaje de voz a Charly.

Y agregó: “Voy, me pintás el cuadro en vivo, tardá lo que tengas que tardar. O sea, un cuadro piola, colorido. Si tardás cinco horas, me quedaré cinco horas. Tomo unos mates, un café, qué sé yo, y laburás ahí. Yo voy filmando medio el proceso”.

Así fue la charla por WhatsApp de Gaspi con el artista Charly Nous. (Foto: Instagra, / charlynous)

La idea de Gaspi no estaba clara, pero tenía la convicción de que, una vez que la pintura estuviera terminada, iba a surgir algo interesante. “No sé qué pingo podemos hacer con el cuadro, saludamos a alguien en la calle, no sé… Se me ocurren miles de oportunidades y en el viaje se me van a ir ocurriendo más”, reconoció en el audio.

Además, no dudaba de que el trabajo iba a ser beneficioso para la carrera de Charly. “Tu cuenta va a crecer el doble, supongo. (…) Me cebás, si querés, me acerco hasta donde estás. No tengo problema”, le comentaba.

El recuerdo de Charly Nous de sus charlas con Gaspi

En diálogo con TN Show, el pintor contó cómo se gestó esa colaboración y cómo lo sorprendió el primer llamado. “No lo conocía, de verdad. Él creo que en esa época tenía 18 años y recién estaba arrancando con los videos y demás. Ahí es cuando me llega un mensaje por Instagram preguntándome si lo podía pintar. Entré a ver sus videos y dije ‘ah, ok’. Tenía bastantes seguidores y cuando hablamos fue bastante directo, muy buena onda”, contó el artista.

Luego, reveló que la idea no salió tal como proyectaba Gaspi por el motivo que vaticinaba al comienzo de la conversación: la distancia. “Lo único que, claro, él no estaba teniendo en cuenta de que yo soy de Santa Fe. Él pensaba que me podía visitar, que era de Buenos Aires”, recordó.

Más allá de los obstáculos, fueron prácticos y lograron concretar la pintura. “Cuando le dije de dónde era, medio que pinchó su emoción, pero lo que le ofrecí fue ese video en cámara rápida. No sé si le servía, pero aceptó”, reveló.

Charly Nous, el artista santafecino que compartió los audios en los que Gaspi le pedía que lo retratara. (Foto: Gentileza Charly Nous)

A partir de esa grabación, Gaspi empezó a pensar cómo utilizarla. “Me decía ‘probé con diferentes músicas, lo rendericé como siete veces con diferentes canciones’. Había puesto una de música clásica. Originalmente, él quería hacer una puesta en escena, como que lo contactaba y le decía ‘hola, te voy a pintar en el lienzo con óleo y no sé qué cosas’, y entonces la gracia era que terminaba pintando una foto pedorra de él”, rememoró.

El contenido final no estuvo disponible durante mucho tiempo, ya que se lo suspendieron debido al copyright de la música. Igualmente, llegó a ser útil para que el trabajo de Charly llegara a muchísimas más personas.

Incluso, en un audio posterior, el youtuber se mostró superconforme con el resultado final: “Quedó excelente, boludo. Fíjate la música que le puse, muy bizarra. Ahí te van a ir a seguir, boludo, de a poquito te van a ir a seguir. Esa historia la va a ver mucha gente. Sos muy talentoso, amigo. Tenés que aprovecharlo. Si le hacés uno al Biza, si querés, se lo paso. (…) Pero nada, espero que te sirva”.

Charly Nous recordó sus charlas con Gapi y lo definió como un “tipazo”. (Foto: Instagram / charlynous)

Apenas Charly publicó esta historia en su cuenta de Instagram, le llovieron mensajes pidiéndole que le regale la pintura a Michelle, la mamá de Gaspi. Sin embargo, aunque le gustaría llevársela para que la conserve, es imposible.

“Con el cuadro fui yendo a exposiciones y eventos donde siempre llevaba todos mis cuadros. Una vez un pibe me lo pidió y se lo di. Tenía varios cuadritos de youtubers que no los vendía. Y bueno, lo regalé. Obviamente, no sabía qué iba a pasar. Hubiese sido genial dárselo a la mamá. Anoche pensaba ‘¿cómo no lo voy a tener? ¿Cómo no lo guardé?’”, lamentó.

Si bien la pintura ya no está en su poder, los audios también sirven como un retrato de una figura clave para toda una generación.