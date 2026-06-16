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La emoción de Carolina Baldini por el debut mundialista de su hijo Giuliano Simeone: “Le dije que deje todo”

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En diálogo con TN, la modelo y empresaria contó cómo toda la familia acompaña al futbolista en la previa del partido frente a Argelia.

A horas del debut de la Selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026, Carolina Baldini compartió su emoción por el presente que atraviesa su hijo, Giuliano Simeone, reveló cómo toda su familia vive este momento.

En diálogo con TN, la modelo y empresaria contó que llegó en las últimas horas a Estados Unidos y destacó el fervor de los hinchas argentinos en cada competencia internacional. “Lo que pasa es que donde juega Argentina siempre hay un millón de argentinos por todos lados”, comentó con una sonrisa.

Más allá de que siempre vive la cita mundialista con emoción, reconoció que esta vez la ansiedad es diferente por el gran desafío que significa para Giuliano. “Sí, tengo unos nervios… porque no es lo mismo ver un partido de la Selección cuando está tu hijo ahí”, expresó.

Además, consultada sobre si tiene alguna cábala o promesa para acompañar al equipo, fue contundente: “No, no tengo cábalas. Rezar”.

Carolina Baldini habló sobre los nervios que siente por el debut mundialista de su hijo Giuliano Simeone. (Foto: TN)
Carolina Baldini habló sobre los nervios que siente por el debut mundialista de su hijo Giuliano Simeone. (Foto: TN)

Baldini también contó que pudo reencontrarse con Giuliano en las últimas horas: “Estaba supercontento. Tenía una carita de feliz porque fuimos todos a visitarlo. Llegamos ayer y hacía un montón que no lo veíamos, unos 15 días, así que estaba feliz”.

Hacia el final de la charla, reveló cuál es el consejo que siempre le dan ella y Diego Simeone antes de salir a jugar. “Nosotros siempre le decimos que deje todo en la cancha. Gane o pierda, que se vaya feliz. Que deje todo”, aseguró.

Y cerró con una definición que resume el vínculo incondicional que mantiene con su hijo: “Uno siempre los va a apoyar. Amor incondicional. Siempre”.

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