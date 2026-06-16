La desaforada reacción de Yanina Zilli cuando Zunino fue eliminado de “Gran Hermano 2026”

Se vivieron momentos de dolor y desconsuelo en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) luego de la salida de Franco Zunino, el último eliminado del reality.

Luego de que Santiago del Moro revelara que el joven era el que tenía que irse de la casa, Yanina Zilli, muy amiga del influencer, estalló de bronca contra lo que votó el público.

No es la primera vez que tiene una reacción así. Cuando se fue Martín Rodríguez también tuvo una explosiva actitud en el momento en el que su compañero abandonó el certamen televisivo.

Cómo fue la reacción de Yanina Zilli por la eliminación de Zunino de “Gran Hermano 2026″

Esta vez, la exvedette también gritó descontroladamente por la eliminación de su “hijo”, como le gustaba decir. “Me voy ganando porque estuvieron todos de mi lado hoy”, expresó Zunino.

Zilli, sin poder caer en que su aliado ya no iba a estar más encerrado, no salía de su asombro. “No puede ser. Mirá quién se va. ¿Por qué se va? Tanta gente de m… que hay acá y se va Zunino. Hay gente de m… acá y lo sacan a Zunino. ¡Qué m… ven afuera!”, gritó con mucha furia.

Yanina Zilli reaccionó a los gritos tras la salida de Zunino de “Gran Hermano 2026”. (Foto: captura de Telefe)

Mientras Zilli se ponía mal, varios de los participantes intentaron contenerla para que no se descompensara. Zunino se fue en un versus muy apretado con Campanita, que se impuso por un 47,1% a 52,9% de los votos del público.

Tras la salida de Zunino, el exjugador pasó por el streaming La Cumbre, en el que dio explicaciones sobre su eliminación. “Me jugó medio en contra haber conocido a Nenu, en el juego. En lo personal, no. Me hizo más salir del juego y centrarme en estar con ella y compartir tiempo con ella”, puntualizó.

Santiago del Moro anunció el nombre del eliminado este lunes en “Gran Hermano 2026”. (Foto: Captura Telefe)

Para Zunino “no fue una estrategia” el tema de los shippeos en los que todo el tiempo estaba mencionado. “Uno se deja llevar por lo que va sintiendo ahí adentro. Esto es aparte del juego. Va pasando el tiempo, conocés gente, vas hablando y nada más”, se sinceró.

Luego, amplió: “Si me dicen que me colgué de muchos shippeos para llegar hasta acá, me muero. Yo creo que estoy en un 50 y un 50. Hay que ser realista. Haber compartido tiempo con alguien capaz cierta banca tenés, pero mi juego nunca fue estar con cierta persona para que la gente me banque. Eso jamás.

Además aclaró que de Luana Fernández no se enamoró. “Hubo algo al principio, pero todo fue muy veloz. Muy rápido. A medida que pasó el tiempo nos fuimos conociendo mejor”, cerró.