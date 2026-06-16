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Danelik publicó una foto en pleno acto íntimo con Brian Sarmiento y le llovieron las críticas

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La pareja de “Gran Hermano 2026″ volvió a tener un momento de pasión y lo dejó registrado para sus fans.

Danelik Galazán y Brian Sarmiento avanzan con su romance. Este fin de semana largo estuvieron juntos y no solo aprovecharon para grabar videos para las redes, también hicieron el amor y registraron el apasionado momento con una foto.

Fue la influencer y cantante tucumana quien decidió compartir la postal con sus seguidores. En la imagen se la vio encima de él y sin ropa.

En X, la publicación despertó rechazo, ya que varios usuarios aseguraron que no era necesario ventilar parte de ese episodio íntimo.

La foto de Danelik y Brian Sarmiento en plena intimidad. (Foto: instagram/danelikstar)
La foto de Danelik y Brian Sarmiento en plena intimidad. (Foto: instagram/danelikstar)

La pareja decidió hacer oídos sordos a las críticas, aunque, días atrás, Sarmiento enfrentó a quienes se burlaron de él por estar con una chica trans.

Cuando hay amor, a las otras personas les molesta. Entonces eso es lo que les jode. Mis sentimientos son genuinos, entonces si a ustedes les molesta, háganse ver loco, porque les hace falta sentir un poquito de amor”, sostuvo en un programa de streaming.

Danelik y Brian Sarmiento, la parejita de Gran Hermano 2026. (Foto: captura de Telefe)
Danelik y Brian Sarmiento, la parejita de Gran Hermano 2026. (Foto: captura de Telefe)

Tras la segunda eliminación de Brian, Danelik contó que la sexualidad entre ellos había mejorado, ya que ahora estaban más sueltos. “No tuvimos sexo, hicimos el amor”, disparó al aire de Cortá por Lozano (Telefe).

Danelik, la revelación de “Gran Hermano 2026″

La joven fue una de las participantes más fuertes del reality, pero algunas peleas y comentarios la debilitaron y terminó siendo eliminada por el público.

Tras reconectarse con la realidad, confirmó que quiere seguir peleando por su sueño de ser una cantante popular. Por eso se quedará viviendo en Buenos Aires, donde se instaló hace dos años.

En una reciente entrevista con La Nación, explicó que es oriunda de Alberdi, una localidad de Tucumán, donde trata de viajar muy seguido para reconectarse con sus raíces.

Danelik y Brian Sarmiento están enamorados. (Foto: streams Telefe)
Danelik y Brian Sarmiento están enamorados. (Foto: streams Telefe)

“Al principio estaba tres semanas en Buenos Aires, una en Tucumán, o tres meses en Buenos Aires, y uno en Tucumán. Nunca dejé de tener contacto con mi familia, mi mamá sin mí se desmaya. Siempre que tengo libre, me voy para allá. Mi casa siempre va a ser ahí, aunque acá tengo a todos mis amigos y la gente con la que trabajo”, sostuvo.

Danelik el día que fue eliminada de "Gran Hermano: Generación Dorada". (Foto: Captura Telefe)
Danelik el día que fue eliminada de “Gran Hermano: Generación Dorada”. (Foto: Captura Telefe)

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