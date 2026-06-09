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La curiosa situación que se dará en la Selección argentina cuando Scaloni anuncie al reemplazante de Balerdi

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Lionel Scaloni aún no definió quién reemplazará al defensor. Sin embargo, si el elegido fuera Emiliano Buendía, podría darse una curiosa situación que remite a una vieja tradición de las nóminas mundialistas de la Albiceleste.

Leonardo Balerdi fue el primer y, hasta ahora, único jugador desafectado de la convocatoria de la Selección argentina para el Mundial. Por el momento, Lionel Scaloni no confirmó quién ocupará su lugar, aunque uno de los posibles candidatos es Emiliano Buendía.

En caso de que el mediocampista de Aston Villa sea convocado y herede el dorsal que dejó vacante el exdefensor de Boca, podría darse una curiosa situación vinculada a una vieja tradición de la Albiceleste.

Durante varias Copas del Mundo, la Selección argentina asignó los números de camiseta por orden alfabético. Ese sistema dejó casos llamativos, como el de Ubaldo Fillol, que utilizó la número 5 en el Mundial de 1978 pese a ser arquero, o el de Ricardo Bochini, que llevó la 3 en México 1986.

Balerdi quedó fuera del Mundial por lesión. (Foto: IG@leobalerdi5).
Balerdi quedó fuera del Mundial por lesión. (Foto: IG@leobalerdi5).

Por eso, si Buendía reemplaza a Balerdi y mantiene el dorsal que deja vacante el defensor, se quedaría con la camiseta número 2. Lo mismo ocurrirá con cualquier otro sustituto en la lista.

Tomando como referencia ese viejo sistema y manteniendo la excepción de Lionel Messi con la número 10, tal como ocurrió en su momento con Mario Kempes y Diego Maradona, los dorsales actuales de la Scaloneta quedarían de la siguiente manera en un caso hipotético:

  • 1: Thiago Almada
  • 2: Julián Álvarez
  • 3: Valentín Barco
  • 4: Emiliano Buendía
  • 5: Rodrigo De Paul
  • 6: Enzo Fernández
  • 7: Nicolás González
  • 8: Giovani Lo Celso
  • 9: José Manuel López
  • 10: Lionel Messi
  • 11: Alexis Mac Allister
  • 12: Emiliano Martínez
  • 13: Lautaro Martínez
  • 14: Lisandro Martínez
  • 15: Facundo Medina
  • 16: Nahuel Molina
  • 17: Gonzalo Montiel
  • 18: Juan Musso
  • 19: Nicolás Otamendi
  • 20: Exequiel Palacios
  • 21: Leandro Paredes
  • 22: Nicolás Paz
  • 23: Cristian Romero
  • 24: Gerónimo Rulli
  • 25: Giuliano Simeone
  • 26: Nicolás Tagliafico

La curiosidad no termina allí. En este hipotético reparto alfabético, el único futbolista que conservaría exactamente el mismo dorsal sería Nicolás Otamendi, que seguiría luciendo la camiseta número 19. Claro que también habría que contemplar la excepción de Messi, dueño indiscutido de la número 10, tal como ocurrió en el pasado con Kempes y Maradona.

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