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El Mundial 2026 y un récord familiar: cuántos hermanos compartirán selección y cuántos serán posibles rivales

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De los 16 futbolistas, 8 jugarán para el mismo equipo y 8 para países distintos.

Además de todos los récords que romperá este Mundial en cuanto a cantidad de jugadores, número de partidos y de selecciones, se le suma uno más: el número de hermanos que disputarán la Copa del Mundo.

Habrá 16 jugadores (ocho pares) en el campeonato que arranca este jueves 11 de junio.

Nico Williams representará a España en el Mundial, mientras que su hermano lo hará para Ghana. (Fotos: REUTERS/EFE)
Nico Williams representará a España en el Mundial, mientras que su hermano lo hará para Ghana. (Fotos: REUTERS/EFE)

Se dividen en dos grupos: los que juegan en el mismo equipo y los que forman parte de distintas selecciones.

Los hermanos que comparten vestuario son Lucas y Theo Hernández (Francia), los mellizos Timber (Países Bajos), Laros y Deriy Duarte (Cabo Verde), y Leandro y Juninho Bacuna (Curazao).

Sin embargo, habrá ocho hermanos que representarán a naciones diferentes en este Mundial. Iñaki y Nico Williams (Ghana y España, respectivamente), Guéla y Désiré Doué (Costa de Marfil y Francia), John y Harry Souttar (Escocia y Australia), y Kevin Luckassen y Brian Brobbey (Ghana y Países Bajos), que llevan apellidos diferentes por compartir lazo por parte de su madre.

Lucas y Theo Hernández representarán a Francia en el Mundial 2026. (Fotos: REUTERS/AFP)
Lucas y Theo Hernández representarán a Francia en el Mundial 2026. (Fotos: REUTERS/AFP)

La estadística de la actual edición superará el número alcanzado en Italia 1990, donde jugaron cinco pares de hermanos en las listas oficiales.

Por otro lado, el récord mundial de hermanos en una única delegación lo mantine de manera exclusiva la selección de Honduras que compitió en Sudáfrica 2010, oportunidad en la que el cuerpo técnico centroamericano incluyó a los tres Palacios: Jerry, Jhony y Wilson.

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