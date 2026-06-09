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La burla del Atlético de Madrid tras rechazar la millonaria oferta del Real por Julián Álvarez

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El club rojiblanco usó las redes para reírse del comunicado del Madrid y lanzó una serie de mensajes irónicos que encendieron la rivalidad.

El Atlético de Madrid no perdió tiempo y salió a responderle al Real Madrid después de que el club blanco oficializara una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez. La propuesta, que prometía ser la más alta en la historia del club merengue, fue rechazada de inmediato por los rojiblancos, que aprovecharon la ocasión para burlarse de su clásico rival en las redes sociales.

El Atlético citó el comunicado del Real Madrid en X (ex Twitter) y publicó un simple emoticono de risa, dejando en claro su postura ante la propuesta por el delantero argentino, que tiene contrato con el club hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Pero la historia no terminó ahí. Minutos después, el Atlético publicó un segundo mensaje, presentado como un “comunicado oficial” con aclaraciones socarronas sobre el comunicado oficial del Madrid. En ese texto, el club respondió punto por punto al escrito del Real, arrancando con una referencia irónica a un video de la visita del Papa León XIV al Bernabéu: “Se nos cortó el video del Papa donde decía que también era del Atleti”.

(Captura: X@Atleti).
(Captura: X@Atleti).

La última burla y el mensaje a Florentino

Para rematar, el Atlético sumó una posdata con una nueva ironía: “P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejan de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!”. El mensaje hace referencia a los fichajes de juveniles rojiblancos por parte del club blanco en los últimos años, un tema que siempre genera polémica en la capital española.

Florentino ganó las elecciones y buscó a Julián como primer refuerzo (AP Foto/Manu Fernández).
Florentino ganó las elecciones y buscó a Julián como primer refuerzo (AP Foto/Manu Fernández).

La oferta del Real Madrid por Julián Álvarez llegó después de que Florentino Pérez anunciara que, si ganaba las elecciones, iría por “uno de los mejores jugadores del mundo”, sin considerar a Olise, Haaland y Kane. Finalmente, el club blanco confirmó que la propuesta era por el delantero argentino, pero el Atlético fue tajante: no hay negociación posible y la cláusula de rescisión es la única vía de salida.

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