Tarifazo y cortes: la oposición busca congelar boletas de luz y agua en Chaco

“El gobernador Zdero ha reconocido las restricciones financieras de la provincia, y con ese argumento congeló y hasta confiscó salarios, pero no puso ningún tipo de límite al ‘pass through’ energético: todos los costos los pagan los ciudadanos”, señalaron desde el interbloque Frente Chaqueño, que estableció una vigencia de 180 días para la norma.

La iniciativa prevé dejar sin efecto no sólo los aumentos, sino los cortes, interrupciones, suspensiones del suministro, retiro de medidores y desmantelamiento de conexiones, y la obligación de Sameep y Secheep de implementar planes especiales de regularización y financiación de deudas para los usuarios afectados.

“Es fácil ser el mejor alumno del presidente Milei si el costo lo pagan los trabajadores, los jubilados, las personas con discapacidad, los comercios y las pymes. ¿Pero quién se hace cargo de las miles de familias que volvieron a la Edad Media, sin luz, sin agua corriente, y de todas las empresas cerradas?”, evaluaron.

En tanto, aseguraron que el oficialismo se resiste a tratar el proyecto en la sesión ordinaria de este miércoles: “Si tuvieron la audacia de congelar los sueldos, que ahora tengan la valentía de congelar los aumentos de la energía. Ya no es cuestión de saltarse comidas para pagar la factura: la gente ni come ni puede pagar los servicios”, finalizaron.