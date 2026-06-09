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La medida preventiva de Scaloni con los siete jugadores de reserva que entrenan con la Selección argentina

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El entrenador sumó un grupo de futbolistas ante la gran cantidad de lesiones y les dio minutos durante los amistosos.

Los lesionados de la Selección argentina mantienen en alerta a Lionel Scaloni antes del inicio del Mundial 2026. Por este motivo, el entrenador decidió sumar un grupo de siete jugadores a los entrenamientos y amistosos previos a la Copa del Mundo y, en las últimas horas, les comunicó una contundente decisión sobre su futuro durante el transcurso del torneo.

Luego de la lesión de Leonardo Balerdi, Scaloni aseguró que se tomará su tiempo para dar a conocer al reemplazante del defensor. El partido amistoso ante Islandia será clave para definirlo.

Lionel Scaloni no ocultó su preocupación por los lesionados en la Selección argentina. (Foto: Reuters/Maria Lysaker)
Lionel Scaloni no ocultó su preocupación por los lesionados en la Selección argentina. (Foto: Reuters/Maria Lysaker)

Por este motivo, y ante la posibilidad de tener más imprevistos, el DT mantendrá a los siete futbolistas de reserva hasta un día después del debut mundialista ante Argelia. Al mismo tiempo, no se descarta que alguno de ellos pueda sumarse definitivamente a la lista en caso de ser necesario.

“Este grupo de siete jugadores que vino exclusivamente para estos dos amistosos y que no están hoy dentro de los 26 ya fue notificado de que se van a quedar aquí con la Selección argentina hasta después del debut con Argelia. Cuando pase ese partido, ahí cada uno vuelve a sus respectivos clubes. Salvo que alguno tenga que quedarse”, informó el periodista Diego Monroig en ESPN.

De esta manera, Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Tomás Aranda, Joaquín Freitas, Ignacio Ovando y Simón Escobar se mantienen a la espera de una resolución y podrían formar parte del plantel argentino para el Mundial 2026.

Los cinco candidatos a reemplazar a Balerdi

Los nombres que siguen en carrera para meterse en la lista de 26 son: Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Máximo Perrone y Guido Rodríguez. Todos formaron parte de la prelista de 55 pero ninguno es un zaguero natural.

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