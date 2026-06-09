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El guiño de Sebastián Villa a Boca en medio de los rumores de su regreso al club en el próximo mercado

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El delantero colombiano hizo una publicación en las redes sociales que repercutió entre los fanáticos del Xeneize.

A la espera del anuncio de Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador, en Boca ya piensan en el armado del plantel para el próximo semestre. En este sentido, en las últimas horas, Sebastián Villa hizo un posteo donde soltó un inesperado guiño que no pasó desapercibido entre los hinchas mientras se corre el rumor de que podría volver al club en el mercado de pases.

El extremo colombiano es del gusto de Juan Román Riquelme, pero desde el Xeneize aseguran que todavía no hubo contactos para contratarlo. Incluso, hay un juicio en curso luego de que el futbolista se fuera del club de manera repentina en el 2023.

El guiño de Sebastián Villa a Boca a través de sus redes sociales. (Foto: Captura sebastian14villa/IG)
El guiño de Sebastián Villa a Boca a través de sus redes sociales. (Foto: Captura sebastian14villa/IG)

A pesar de esta situación, el futbolista subió una historia a su cuenta de Instagram en un partido con la camiseta de Independiente Rivadavia, pero le agregó emojis de corazón azules y amarillos, además de un avión, ojos abiertos y una sonrisa.

Si bien no hubo ningún texto explícito ni hizo evidente su intención, el posteo repercutió entre los fanáticos en las redes sociales y se vuelve a especular con su retorno a la institución de la Ribera.

Según le contaron a TN, Boca no tiene ninguna negociación en marcha y no tienen conocimiento de la intención del jugador para este mercado. Por su parte, Villa es el capitán y una de las figuras de Independiente Rivadavia, aunque la dirigencia le hizo una promesa de venta que podría darse en estas semanas.

Mientras tanto, en el Xeneize esperan por concretar la llegada de Arruabarrena como entrenador para empezar a pensar en el mercado de pases e iniciar la puesta a punto de cara a un exigente semestre sin margen de error.

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