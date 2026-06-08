Crece la tensión en el oficialismo: un senador libertario criticó la abstención de Bullrich en la sesión

Las diferencias internas dentro del espacio libertario volvieron a quedar expuestas tras la polémica sesión en el Senado.

El senador Francisco Paoltroni lanzó duras críticas contra la decisión de la conducción del bloque de La Libertad Avanza de abstenerse en una votación clave, pese a que previamente se había manifestado una postura de rechazo al intento de retirar una postulación.

“Termina siendo un gris”, afirmó Paoltroni, marcando su desacuerdo con una estrategia que, según dejó entrever, generó confusión tanto dentro del bloque como entre quienes siguen de cerca la actividad parlamentaria.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas porque reflejan tensiones que desde hace meses atraviesan al oficialismo nacional.

Aunque públicamente La Libertad Avanza intenta mostrar cohesión frente a los desafíos legislativos, distintos episodios vienen dejando al descubierto diferencias sobre el rumbo político, las alianzas parlamentarias y la estrategia para enfrentar debates sensibles dentro del Congreso.

La abstención cuestionada generó interrogantes sobre los motivos detrás de la decisión y abrió un nuevo foco de discusión dentro del espacio gobernante.

Para algunos dirigentes, una postura ambigua puede interpretarse como una señal de debilidad política en momentos donde el oficialismo busca consolidar liderazgo y capacidad de negociación.

Otros sostienen que las decisiones tácticas forman parte de la dinámica parlamentaria y que no necesariamente reflejan fracturas internas.

Sin embargo, las críticas de Paoltroni volvieron a poner sobre la mesa un tema recurrente en la política argentina: las diferencias entre los discursos públicos y las decisiones que finalmente se toman en el recinto.

Mientras tanto, el episodio alimenta el debate sobre el funcionamiento interno de La Libertad Avanza y muestra que, incluso dentro del oficialismo, existen voces dispuestas a cuestionar públicamente las decisiones de la conducción.