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Juan Manuel Cerúndolo tuvo un impresionante salto en el Ranking ATP y consiguió su mejor posición histórica

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El tenista argentino sumó varios puntos tras su gran actuación en Roland Garros, donde llegó hasta los octavos de final.

Juan Manuel Cerúndolo metió un ascenso espectacular en el Ranking ATP y consiguió la mejor posición histórica de su carrera. El tenista argentino de 24 años ascendió 11 lugares y se ubicó en el puesto 45 del mundo.

Este gran logro llega después de su tremenda e inolvidable actuación sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros, en donde dejó en el camino a Jannik Sinner, el mejor tenista del mundo.

En tanto, su hermano, Francisco Cerúndolo, se ubicó en el puesto número 27, desplazando a Tomás Etcheverry como el mejor tenista argentino en la clasificación mundial.

El gran ascenso de Juan Manuel Cerúndolo en el Ranking ATP se dio tras su tremenda e inolvidable actuación sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros, en donde dejó en el camino a Jannik Sinner, el mejor tenista del mundo. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El gran ascenso de Juan Manuel Cerúndolo en el Ranking ATP se dio tras su tremenda e inolvidable actuación sobre el polvo de ladrillo de Roland Garros, en donde dejó en el camino a Jannik Sinner, el mejor tenista del mundo. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Por otro lado, la consagración en Rolang Garros le permitió a Alexander Zverev consolidarse en el tercer lugar el Ranking ATP y descontarle 1600 puntos a Carlos Alcaraz, que no juega en el circuito desde hace dos meses, por una lesión en la muñeca.

La otra gran historia de París la protagonizó Flavio Cobolli, finalista en Roland Garros, quien a pesar de la derrota logró meterse por primera vez en el top 10 mundial. El joven italiano escaló cuatro posiciones gracias a los 1.200 puntos que cosechó en su camino al partido decisivo.

En tanto, el gran perjudicado del fin de semana fue Novak Djokovic. El serbio pagó carísima su inesperada derrota en tercera ronda ante el chico brasileño Joao Fonseca y sufrió un fuerte retroceso en el ranking, descendiendo hasta el séptimo lugar.

la consagración en Rolang Garros le permitió a Alexander Zverev consolidarse en el tercer lugar el Ranking ATP y descontarle 1600 puntos a Carlos Alcaraz, que no juega en el circuito desde hace dos meses, por una lesión en la muñeca. (REUTERS/Stephane Mahe)
la consagración en Rolang Garros le permitió a Alexander Zverev consolidarse en el tercer lugar el Ranking ATP y descontarle 1600 puntos a Carlos Alcaraz, que no juega en el circuito desde hace dos meses, por una lesión en la muñeca. (REUTERS/Stephane Mahe)

Este traspié de “Nole” terminó de sacudir los casilleros de arriba, permitiendo que el estadounidense Ben Shelton se acomode como el quinto del mundo y el australiano Álex De Miñaur avance a la sexta plaza de la ATP.

Así está el top ten del Ranking ATP

1º – Jannik Sinner (13.500)

2º – Carlos Alcaraz (9.960)

3º – Alexander Zverev (7.305)

4º – Felix Auger-Allassime (4.440)

5º – Ben Shelton (3.920)

6º – Alex de Miñaur (3.905)

7º -Novak Djokovic (3.760)

8º – Danill Medvedev (3.760)

9º – Taylor Fritz (3.720)

10º – Flavio Cobolli (3.540)

Así están los argentinos en el Ranking ATP

27. Francisco Cerúndolo (ARG)

30. Tomás Etcheverry (ARG)

39. Mariano Navone

45. Juan Manuel Cerúndolo (ARG)

52. Thiago Tirante (ARG)

56. Sebastián Báez (ARG)

57. Camilo Ugo Carabelli (ARG)

63. Román Burruchaga (ARG)

80. Marco Trungelliti

89. Francisco Comesaña

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