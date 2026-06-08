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Ahora Monteoliva se despega de Karina y asciende a dos funcionarios de Bullrich

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Con Patricia fortalecida, la ministra vuelve a encuadrarse y designa en cargos clave a dirigentes de su antecesora. Señales en redes. En la mira de Karina y los Menem.

Alejandra Monteoliva vuelve a encuadrarse con Patricia Bullrich luego de meses en los que la ministra de Seguridad se había encargado de despegarse el perfil de discípula de su antecesora para mostrarse completamente alineada a Karina Milei.

 

Con Patricia fortalecida luego de lograr que avance el pliego de la cuñada de Alconada Mon que la Casa Rosada quería voltear, ahora Monteoliva da un nuevo giro en la interna y promovió el ascenso de dos funcionarios de extrema confianza de la senadora.

 

En la estratégica Subsecretaría de Articulación Federal, la ministra nombró a Martín Culatto, hombre de Bullrich en Morón que se venía desempeñando como director de Operaciones y Despliegue Territorial, cargo que ahora pasará a ocupar otro dirigente de Patricia, Gustavo Jara, que ocupaba la Dirección de Fiscalización.

 

Esos movimientos que se dan tras la salida de Federico Angelini -referente del PRO rosarino que se fue al gabinete del radical Maximiliano Pullaro en Santa Fe- generaron discordia en Karina y los Menem, que contaban a Monteoliva de su lado.

 

“Ella fue quien me acompañó en cada una de las decisiones”, dijo Bullrich el 2 de diciembre pasado para dejar en claro a quién respondía la ministra que asumía en su reemplazo.

Debilitada, Karina tuvo que simular una foto de buena onda con Bullrich

 

Pero, desde entonces, Monteoliva omitió toda reminiscencia a Patricia en la dinámica de su gestión y expuso un evidente alineamiento con la secretaria General de la Presidencia que fue tildado de “traición” por sectores del bullrichismo.

 

Mientras escalaban las tensiones internas entre Karina y Patricia, Monteoliva coleccionó fotos con la hermana del presidente, sea a bordo del portaaviones estadounidense Nimitz o durante el 2 de abril último en el que las fuerzas de seguridad desplegaron una protesta inédita por salarios.

Monteoliva y Karina en el portaaviones norteamericano que amarró en Mar del Plata semanas atrás.

Monteoliva y Karina en el portaaviones norteamericano que amarró en Mar del Plata semanas atrás.

 

Ahora, con Karina debilitada al punto de tener que simular una foto de buena onda con Bullrich tras la demostración de autonomía de la senadora, la ministra no solo vuelve a poner a la estructura bullrichista al control de áreas sensibles de Seguridad, sino que también empezó a retuitear posteos de Patricia, algo que no hacía desde diciembre, a días de asumir.

 

En Casa Rosada advierten que este nuevo cambio de temperamento de la cordobesa desató una fuerte discordia en el Gobierno y la pone en la mira de Karina y los Menem.

 “Si se va Patricia, no se va a ir sola, se va con su gente y el Milei de hoy no es el de antes. Y los hermanitos del Norte le están diciendo que resuelva esto porque se pica”, dijo a LPO una fuente del bullrichismo que integra el Ministerio de Seguridad

 

Por lo pronto, con Patricia midiendo mejor que Milei en las encuestas y con votos propios, una vendetta de Karina con Monteoliva podría desembocar en un problema político grave para los hermanos.

 

“Si se va Patricia, no se va a ir sola, se va con su gente y el Milei de hoy no es el de antes. Y los hermanitos del Norte le están diciendo que resuelva esto porque se pica”, dijo a LPO una fuente del bullrichismo que integra el Ministerio de Seguridad que aludió a instrucciones de Casa Blanca para bajar los decibeles con Bullrich.

 

 

 

 

 

 

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