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El millonario regalo que Quico le hizo a Lionel Messi: “Siempre lo llevé conmigo”

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Carlos Villagrán reveló detalles de su encuentro con el capitán de la Selección, dijo que se puso más nervioso que cuando conoció a Maradona y contó qué objeto personal decidió entregarle.

El encuentro entre Lionel Messi y Carlos Villagrán dejó una historia tan inesperada como emotiva. El actor mexicano, recordado por su papel de Quico en el “Chavo del 8″, reveló que le hizo un valioso regalo al capitán argentino durante el tiempo que compartieron juntos.

En una entrevista en diálogo con Emiliano Nunia en Super Deportivo Radio, Villagrán contó que decidió obsequiarle a la Pulga un anillo de oro que lo había acompañado durante gran parte de su vida.

Cuando nos íbamos hacia el ascensor, yo tenía un anillo de oro en mi dedo chiquito que era una representación de los aztecas. Le dije: ‘Tomá, te lo regalo’. Al principio me dijo que no, hasta que me lo saqué y se lo puse en su dedo”, relató.

Y agregó: “Le dije que lo había llevado conmigo toda mi vida. Con todo cariño del mundo le regalé un anillo a Messi”.

(Foto: carlos_kiko1/Instagram)
(Foto: carlos_kiko1/Instagram)

El día que Quico conoció a Messi

Villagrán también recordó cómo fue el encuentro con el campeón del mundo y aseguró que fue una experiencia inolvidable.

Fue un momento mágico. Sabemos que es el mejor del mundo, no ha habido otro y tampoco lo habrá. Él era fan de Quico”, contó.

Según relató, al ver a Messi sintió que el futbolista volvió por un instante a su infancia.

“Cuando vino hacia mí, le vi la cara de alguien que se acordó de cuando era chico, de cuando estaba con su familia mirando El Chavo del 8. Se reía de todo y estaba muy feliz”, explicó.

(Foto: carlos_kiko1/Instagram)
(Foto: carlos_kiko1/Instagram)

“Me temblaron más las piernas con Messi que con Maradona”

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando le preguntaron si se había puesto más nervioso al conocer a Messi o a Diego Maradona. La respuesta sorprendió.

A mí se me aflojaron más las piernas cuando conocí a Messi”, reconoció.

Luego explicó por qué siente una admiración tan grande por el rosarino: “Messi piensa medio segundo antes que los demás. Incluso creo que sabe lo que está pensando cuando tiene a un marcador encima”.

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