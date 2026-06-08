Chaco feudal? El debate sobre la libertad de prensa y la pauta oficial

Cada vez son más las voces que advierten sobre un clima preocupante para el ejercicio del periodismo crítico en el Chaco.

Periodistas, trabajadores de prensa y distintos sectores de la sociedad sostienen que cuando un comunicador investiga, denuncia irregularidades o cuestiona a quienes gobiernan, muchas veces queda expuesto a presiones políticas, campañas de desprestigio, amenazas de acciones judiciales o a la pérdida de recursos publicitarios esenciales para sostener un medio de comunicación.

La preocupación crece cuando la pauta oficial deja de percibirse como una herramienta institucional para informar a la ciudadanía y comienza a ser vista como un mecanismo de premio para quienes acompañan al poder y castigo para quienes lo cuestionan.

Porque en una democracia saludable, los gobiernos deben convivir con las críticas.

El periodismo tiene la obligación de preguntar, investigar y controlar al poder.

Y los funcionarios tienen la obligación de responder, rendir cuentas y garantizar que ninguna voz sea silenciada por razones políticas.

Cuando un periodista siente que puede perder ingresos, sufrir presiones o ser objeto de persecución por publicar información incómoda, el problema deja de ser individual y pasa a afectar a toda la sociedad.

Porque no está en juego solamente el trabajo de un comunicador.

Está en juego el derecho de los ciudadanos a recibir información plural, independiente y sin condicionamientos.

Por eso, cada vez que aparecen denuncias sobre censura indirecta, discriminación en la distribución de pauta oficial o intentos de intimidar a periodistas críticos, corresponde exigir transparencia, reglas claras y respeto absoluto por la libertad de expresión.

Las democracias fuertes no se construyen silenciando preguntas incómodas.

Se construyen garantizando que todas las voces puedan expresarse libremente, incluso aquellas que cuestionan al gobierno de turno.

La mejor respuesta a una crítica nunca debería ser la censura.

Debería ser la transparencia, la información y la gestión.

RADIO CLAN FM