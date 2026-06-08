Exjuez perseguido por el zderismo encabezará una charla sobre independencia judicial

Jorge Sinkovich, quien dejó la magistratura luego de denunciar una avanzada política en su contra por fallos vinculados a la asistencia de comunidades Wichí de El Impenetrable, será uno de los principales expositores de una charla abierta que se realizará este martes en Resistencia junto a dirigentes, profesionales y referentes de distintos ámbitos. La actividad se desarrollará desde las 19 en la esquina de Mitre y Rivadavia.

El exjuez Civil y Comercial 6 de Resistencia Jorge Sinkovich, quien en noviembre del año pasado presentó su renuncia al Poder Judicial tras denunciar una persecución política impulsada por sectores del oficialismo provincial, será uno de los principales disertantes de una charla abierta que se realizará este martes en Resistencia.

La actividad se desarrollará desde las 19 en la esquina de Mitre y Rivadavia, sede del Partido Justicialista chaqueño, bajo el lema “Diálogo, experiencia y propuestas para construir el futuro que el Chaco necesita”. En ese marco, Sinkovich brindará una exposición titulada “Chaco y mejor Justicia”, una intervención que adquiere especial relevancia por los debates que generó su salida de la magistratura y por sus reiterados planteos en defensa de la independencia judicial y la división de poderes.

El exmagistrado cobró notoriedad pública luego de ordenar al Estado provincial garantizar la provisión de alimentos y agua potable a comunidades Wichí de El Impenetrable. Posteriormente denunció haber sido objeto de una ofensiva política impulsada por legisladores que responden al gobernador Leandro Zdero, quienes promovieron denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño. La acusación del zderismo apuntaba en particular a la imposición de multas conminatorias millonarias contra el Estado por incumplir la orden judicial de asistencia a las comunidades originarias.

Al anunciar su renuncia, Sinkovich sostuvo que las acusaciones estuvieron directamente vinculadas con sus resoluciones judiciales en favor de las comunidades indígenas y afirmó que la causa de los pueblos originarios fue el principal motivo de la avanzada en su contra. También cuestionó lo que consideró una intromisión de la política en el funcionamiento del Poder Judicial.

La charla contará además con la participación del exlegislador provincial Juan Carlos Ayala, quien expondrá sobre “El Chaco que nos merecemos”; de la diputada Katia Blanc, que abordará el tema “Municipio inteligente y servicio a los vecinos”; y del exconcejal Jorge Wozniczka, quien disertará acerca de la reforma laboral y su impacto en el sistema argentino.

También fueron anunciadas exposiciones a cargo del abogado Julio César García, sobre la vigencia de los derechos humanos; del abogado Ignacio Sinkovich, sobre la salud como derecho; y de la profesora Graciela Muñoz, quien desarrollará una ponencia vinculada a los desafíos de la educación. Los organizadores presentan el encuentro como un espacio de intercambio de ideas y propuestas para el futuro de la provincia.