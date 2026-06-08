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VARGAS sigue impulsandondo cursos de formación profesional en Barranqueras, ahora el Barrio ex Japones

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Con una propuesta pensada para impulsar la formación y la salida laboral de los jóvenes, comenzó el Curso de Barbería en el asentamiento del Barrio ex Japonés, una iniciativa impulsada por el diputado provincial Samuel Vargas.

La capacitación se desarrolla en la casa de Adriana Ledesma, ubicada sobre calle San Juan casi Leandro Alem, y cuenta con una matrícula inicial de 10 participantes que ya iniciaron las clases en esta nueva propuesta de formación.

Desde este espacio ya se han realizado más de veinte cursos con salida laboral, se proyecta además la realización de nuevos cursos y capacitaciones orientadas a generar oportunidades y herramientas para vecinos y jóvenes de la comunidad.

Durante este mes se estarán informando las próximas propuestas que formarán parte de este dispositivo de gestión y acompañamiento territorial en los barrios.

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