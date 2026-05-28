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Wanda Nara se defendió de las acusaciones de su exsecretaria: “Me robó arándanos, nueces y almendras”

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Todo ocurrió después de que Luli Oliver asegurara que está involucrada en un escándalo por culpa de la conductora.

Wanda Nara se defendió de las acusaciones de su exsecretaria. Todo ocurrió después de que Luli Oliver asegurara que está involucrada en un escándalo por culpa de la conductora.

Este jueves, al aire de SQP (América), Nicolás Peralta reveló: “Luli estaba como apoderada de las hijas de Wanda en River. Hay una deuda millonaria por las cuotas que Wanda nunca pagó y le cayó un escándalo por parte de River a ella”.

“Y estamos hablando de una cifra elevadísima. Un millón cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta pesos, para ser exactos”, dijo el periodista mientras en pantalla mostraban las pruebas.

Acto seguido, destacó: “Entre otros problemas que hereda esta exempleada es que, por ser deudora de River y estar en una lista de deudores morosos, no puede ni comprar entradas para todos los eventos que se realicen en el Monumental, no puede comprar entradas a shows ni a partidos”.

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