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Se conoció lo primero que hizo Chelo Torres de “Grupo Green” al quedar en libertad y hubo indignación en redes

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El músico fue arrestado en marzo, cuando la influencer Dulce Lilian lo denunció por abuso sexual.

Este lunes se confirmó que Chelo Torres fue excarcelado por el juzgado de La Matanza. El líder de Grupo Green había sido detenido a principios de marzo, luego de que la influencer Dulce Lilian denunciara que abusó de ella en un auto.

En las últimas horas también salió a la luz lo que habría hecho el líder de Grupo Green tras recuperar la libertad y hubo indignación en las redes sociales.

Según la querella, Torres y su banda dieron un show en La Boca mientras avanzaba la investigación, lo que generó críticas de todo tipo entre los usuarios que leyeron la noticia.

Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz fue denunciado por abuso sexual. (Foto: Facebook / Grupo Green).
Adrián Marcelo “Chelo” Torres Ruiz Díaz fue denunciado por abuso sexual. (Foto: Facebook / Grupo Green).

Ante esta situación, el abogado Ignacio Barrios, representante de la víctima, pidió la prisión preventiva del cantante ante el Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza.

“Estamos frente a una conducta reiterada, no a un episodio aislado”, indicó el letrado ante Noticias Argentinas en referencia a la condena previa de Chelo, quien fue condenado por abuso sexual agravado contra una menor en 2009.

Chelo Torres es el líder de Grupo Green. (Foto: Spotify)
Chelo Torres es el líder de Grupo Green. (Foto: Spotify)

La denuncia de Dulce Lilian contra Chelo de Grupo Green

La influencer contó que dio un paseo con el artista durante la madrugada y que en una de las paradas que hicieron para conversar, él le pidió que se fueran al asiento de atrás para que la policía no piense que eran “dos sospechosos”.

“Dijo que quería que hablemos más cómodos. Una vez atrás, me apretó, me empezó a besar y se bajó el short. Me agarró de los pelos y me obligó a hacer algo. Después me empujó y me violó. Me preguntaba si me gustaba”, detalló con el dolor y la tristeza a flor de piel.

Chelo Torres fue arrestado por la denuncia de una influencer, pero ahora quedó en libertad. (Foto: captura de América - captura de YouTube)
Chelo Torres fue arrestado por la denuncia de una influencer, pero ahora quedó en libertad. (Foto: captura de América – captura de YouTube)

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