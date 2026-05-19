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Maxi López se mostró emocionado por la mudanza de Daniela Christiansson y sus hijos a la Argentina

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El exfutbolista conversó con TN Show en la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 y contó cuáles son los planes familiares ahora que están todos en el país.

Maxi López atraviesa un excelente presente personal ya que esta semana pudo cumplir con uno de sus máximos objetivos: la mudanza de Daniela Christiansson a la Argentina.

El exfutbolista se mostró emocionado en una nota para TN Show desde la alfombra roja de los Martín Fierro 2026, donde expresó que está totalmente entusiasmado por tener tanto a su mujer como a sus hijos Elle y Lando con él.

“Estoy feliz con los chiquitos y con todos los nenes juntos”, aseguró Maxi porque la llegada de Daniela a Buenos Aires también significó el reencuentro con Valentino, Constantino y Benedicto, los tres que él tuvo con Wanda Nara.

Maxi López y Daniela Christiansson ya están juntos en Buenos Aires. (Foto: Instagram/officialmaxilopez)
Maxi López y Daniela Christiansson ya están juntos en Buenos Aires. (Foto: Instagram/officialmaxilopez)

En estos últimos meses, el exfutbolista estuvo enfocado en su presente laboral que lo llevó a tener más cercanía con el público tanto en las redes sociales como en programas de TV.

Sin embargo, eso significó el distanciamiento de Daniela con quien convivía en Suiza. y ya tenía un hogar formado. “Quiero recuperar todo ese tiempo que estuve lejos de ellos, de una parte a la otra”, manifestó él.

Maxi López habló con TN Show. (Foto: captura TN)
Maxi López habló con TN Show. (Foto: captura TN)

Maxi aseguró que está disfrutando a pleno estos primeros días que fueron movilizantes para él. “Lo importante es que ya decidimos poner base en Buenos Aires y estar en Argentina para los próximos años”, detalló para dejar en claro que la decisión es definitiva.

Por último, contó cómo se organizaron con la mudanza: “Ella viene para quedarse. Tenemos que hacer la mudanza y traer más cosas porque hay de todo para traer”.

Las primeras fotos de Daniela Christiansson en Buenos Aires

Daniela Christiansson mostró cómo fueron sus primeras horas en la Argentina junto a Maxi López. Este fin de semana, en sus historias de Instagram, la modelo sueca compartió una foto de un desayuno bien argentino: mates, facturas y churros.

Daniela Christiansson disfrutó de un desayuno bien argento. (Foto: Instagram /danielachristiansson)
Daniela Christiansson disfrutó de un desayuno bien argento. (Foto: Instagram /danielachristiansson)

En la publicación arrobó a su pareja junto a un emoji de corazón rojo y agregó la ubicación, dejando en claro que ya estaba en el país.

La modelo sueca también se sacó una selfie desde el parque de la casa, disfrutando del sol mientras comía un sanguche de miga. Para que no quedaran dudas, acompañó la imagen de un emoji de bandera argentina y dos corazones celeste y blancos.

Daniela Christiansson mostró cómo fueron sus primeras horas en Argentina junto a Maxi López: las fotos (Foto: Instagram /danielachristiansson)
Daniela Christiansson mostró cómo fueron sus primeras horas en Argentina junto a Maxi López: las fotos (Foto: Instagram /danielachristiansson)

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