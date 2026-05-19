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Guido Kaczka contó por qué se quebró al recibir el Martín Fierro de Oro: “Me acordé de mi viejo”

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El conductor habló de la emoción que sintió cuando le entregaron el máximo premio de la televisión.

Guido Kaczka se alzó este lunes con el Martín Fierro de Oro, uno de los premios más importantes de la televisión abierta.

En una entrevista con Puro Show (eltrece), el conductor habló de su papá y recordó por qué se emocionó tanto al recibir el galardón.

Qué dijo Guido Kaczka sobre el Martín Fierro de Oro que recibió

Al recibir el Martín Fierro, Guido se mostró muy emocionado. “La tele es mi vida. Encontré una forma de vivir acá desde que soy muy chiquito. Me bancan y me quieren mucho, lo sentí mucho esta noche”, aseguró al recibir la estatuilla.

Además, mencionó a Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández, los directivos de eltrece a quienes reconoció. “Siempre me bancan. Les agradezco por la gran cantidad de programas que hicimos”, manifestó.

Guido Kaczka se llevó el oro en los Martín Fierro 2026. (Foto: Movilpress)

Tras vivir ese momento, Kaczka dijo que cuando habló de su papá se puso sensible. “Me pegó. Fueron premios distintos. Me puse muy contento con el premio del programa y con el de conducción y el de Oro. Fue una noche muy distinta a otras. Me parece que porque estoy más grande, pero es en otra etapa que me llega”, comentó.

Y agregó: “Me acordé de mi viejo y de esa primera nominación, que tenía una expectativa distinta a la de hoy después de haber ganado mucho y perdido mucho también. Entonces dije ‘mirá lo que son las cosas’ y que mi viejo no estaba para ver esto. Yo que no soy muy de eso, dije ‘si de algún lugar me está mirando’. Me acordé de eso”.

Santiago del Moro le entregó el Martín Fierro 2026 de Oro a Guido Kaczka. (Foto: Captura eltrece)
Santiago del Moro le entregó el Martín Fierro 2026 de Oro a Guido Kaczka. (Foto: Captura eltrece)

Pampito le dijo que en la industria televisiva se sintió que fue un premio “bien dado”, por lo que se comentaba entre los colegas. “No se si vos sentís todo eso”, buscó saber. “Sí, lo siento mucho. Después cuando volví, no sé si será el algoritmo o qué, pero estaba mi cara todo el tiempo en Instagram. Me sentía que era el presidente de la Nación, como una figura de esas. Miraba los comentarios. No me podía dormir”, aseguró.

El conductor habló del cariño que siente por Codevilla, por el abrazo que se vio en la entrega de premios. “Con Pablo uno va laburando tanto y se genera un vínculo de amistad/trabajo. Nos gusta ser amigos de los que trabajamos. Le agradecí a él y al canal. Todos estos fueron años de muchos premios”, argumentó.

Además, mencionó el hecho de haber sido premiado en la pantalla del canal Telefe. “Se habla de esto de ‘mirá el canal que lo hace’, que tiene más posibilidades con el Oro y recibirlo ahí me ponía todavía mas contento”, cerró.

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