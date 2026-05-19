Daniela Celis grabó un video hot en los “Martín Fierro” y en las redes la destrozaron

Daniela Celis desató un escándalo en las redes tras publicar un video hot en la entrega de los Premios Martín Fierro. Se grabó acariciándose el cuerpo en los pasillos del Hotel Hilton y sus seguidores la destrozaron.

La influencer se puso un vestido negro escotado y pasó las manos por su delantera, gesto que fue duramente cuestionado por los usuarios. También la fulminaron por posar siempre con la boca abierta.

“Esos gestos siempre son exagerados”, “¿Por qué ponés esas caras?“, “Un día de estos se te va a acalambrar la boca”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron. Del otro lado, fanáticos le dejaron mensajes reconfortantes: “Hermosa Dani”, “Preciosa”, le escribieron.

Daniela Celis se grabó tocándose la delantera y desató un escándalo en la previa de los Martín Fierro. (Foto: instagram/danielacelis01)

Días atrás, Pestañela había dado que hablar por mostrar cómo se baña. Se grabó en la ducha para promocionar una marca de shampoo y crema enjuague, y se dibujó un lunar con marcador arriba de los labios que despertó burlas.

“¿Por qué te hiciste eso?“, ”Ese lunar nada que ver”, “No te queda ese falso lunar”, “¿De comprar un cerebro ni hablemos, no?“, ”Que alguien la baje del pony”, deslizaron algunas personas.

Daniela Celis mostró cómo se baña. (Foto: instagram/danielacelis01)

Por qué Daniela Celis se hizo una limpieza de útero

Daniela Celis sorprendió al contar que se hizo una limpieza de útero. Si bien muchos seguidores pensaron que se trató de una intervención, en realidad fue un procedimiento “místico” que consistió en varias sesiones.

“Hice una sanación de útero. Sentía como mucha carga, mucha presión. De repente, mi cuerpo estalló y me pregunté que estaba pasando conmigo”, se le escuchó decir en Luzu.

Daniela Celis se dibujó un lunar con un marcador y sus seguidores se burlaron. (Foto: instagram/danielacelis01)

Sobre el motivo que la llevó a realizarlo, fue contundente: “Hay algo que me daba asco… Sentía asco en el cuerpo, asco en todos lados. Estaba baja de energía. Desde que hice eso me siento otra. Dejé de llorar”.