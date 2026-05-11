«Hay quienes frenan el cambio desde adentro»: el duro comunicado del PRO contra el Gobierno

El partido liderado por Mauricio Macri lanzó una fuerte advertencia a través de sus redes sociales.

El escenario político sumó una inesperada cuota de tensión este domingo tras difundirse un comunicado del PRO, el principal socio del Gobierno de Javier Milei. El partido amarillo, que hasta ahora ha sido un fiel aliado legislativo de La Libertad Avanza, publicó en redes sociales un mensaje con cuestionamientos directos hacia el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo.

Cabe señalar que la postura del PRO no responde a un gesto aislado de indefinición política. En los últimos meses, el partido viene impulsando encuentros públicos y actividades propias con el objetivo de reposicionarse de cara a las elecciones de 2027, en una estrategia que comenzó a marcar diferencias con algunos sectores de la administración libertaria.

El reclamo del PRO por la gestión interna del Gobierno

El partido liderado por el expresidente Mauricio Macri decidió romper el silencio para señalar lo que consideran errores estratégicos en la conducción del Gobierno. Según el texto, existen sectores dentro de la propia estructura oficialista que están boicoteando las metas de transformación que ambos espacios comparten.

Para el PRO, la voluntad de cambio que votó la sociedad argentina está encontrando obstáculos imprevistos en la Casa Rosada. Este reclamo llega en un momento donde el Gobierno busca consolidar leyes clave en el Congreso y necesita, más que nunca, la cohesión de sus aliados más cercanos.

«Soberbia y arrogancia»: el dardo al entorno de Milei

El tramo más crítico del comunicado estuvo dirigido hacia el entorno que rodea al presidente Javier Milei. Sin mencionar nombres propios, el partido amarillo cuestionó con dureza la actitud de algunos funcionarios y asesores del oficialismo, a quienes acusó de obstaculizar el rumbo del cambio “con soberbia y arrogancia”, según expresaron en el texto difundido por el partido.

Esta frase sugiere que el vínculo entre el macrismo y el núcleo duro de los libertarios atraviesa un momento de fricción. El partido de Macri advierte que esas actitudes no solo dañan la gestión diaria, sino que también impiden que las políticas de fondo se implementen con la velocidad y eficacia que el país requiere.

El impacto político de la advertencia de Macri

Aunque el PRO ha respaldado la mayoría de las medidas económicas de Milei, este comunicado representa un «llamado de atención» público. La referencia a quienes «frenan el cambio» indica una disputa por la influencia y la toma de decisiones dentro del Gobierno.

Analistas políticos interpretan este movimiento como una señal de presión del PRO para ganar mayor incidencia dentro de la gestión nacional. De esta manera, buscan ampliar su participación en las decisiones del Gobierno o lograr que sus propuestas técnicas tengan mayor peso en la administración. Hasta el momento, la gestión libertaria evitó responder oficialmente a las críticas, mientras la relación entre ambos espacios atraviesa una etapa de creciente incertidumbre política.