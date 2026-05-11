Connect with us

Hi, what are you looking for?

Politica

«Es un gobierno de mentirosos»: la UBA redobló sus críticas en previa de la marcha universitaria

Published

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Manetti, cuestionó el recorte presupuestario y convocó a la sociedad a movilizarse.

Con la marcha universitaria a la vuelta de la esquina, la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a apuntar contra el Gobierno nacional este domingo. En una entrevista radial, el decano de Filosofía y Letras de la UBA, Ricardo Manetti, explicó que la situación es crítica debido a que el Poder Ejecutivo no está aplicando la ley de financiamiento universitario votada por el Congreso.

Frente a ese escenario, la comunidad académica convocó para el próximo martes 12 de mayo a una nueva marcha federal hacia Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública y de los hospitales universitarios, una protesta que promete ser multitudinaria.

 

Falta de fondos y salarios «paupérrimos»

Manetti denunció que, en lo que va del año 2026, las universidades no han recibido el dinero necesario para cubrir sus gastos básicos. Según el decano, la falta de inversión afecta directamente el mantenimiento de los edificios, las becas estudiantiles y los subsidios de investigación. “No ha llegado ninguna partida presupuestaria para hacer llevar adelanto todo lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento”, sentenció el funcionario académico.

Otro punto central del reclamo es la caída del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. Manetti calificó los sueldos actuales como “paupérrimos” y advirtió que no se han llamado a paritarias desde que asumió la actual gestión. Esta situación está generando una fuerte salida de docentes hacia universidades privadas y otros sectores ajenos al ámbito académico. Según denuncian desde las universidades, el aumento salarial otorgado por el Gobierno quedó más de un 50% por debajo de la inflación.

La universidad pública como blanco político

Para el decano de la UBA, el ajuste no es solo de presupuesto, sino que forma parte de una «lucha política e ideológica» del gobierno libertario. Manetti aseguró que la universidad pública representa el «ascenso social» y la «soberanía educativa», conceptos que, según su visión, incomodan a la actual administración.

Al ser consultado sobre si el Gobierno ve a la universidad como una enemiga, Manetti fue contundente y aseguró que hay un desinterés total. “A este gobierno no le interesa nada que tenga que ver con las políticas públicas”, subrayó. Además, definió a la gestión actual como un “gobierno de entrega” que desconoce el valor de lo nacional y la importancia de la educación pública inclusiva, la cual es gratuita desde el año 1949.

Respuesta a Adorni y el peligro de los hospitales

La entrevista también sirvió para cruzar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien afirmó que el presupuesto universitario está asegurado. Manetti desmintió categóricamente estos dichos y lanzó duras críticas contra la honestidad del funcionario. “Es un gobierno de mentirosos que han construido una estrategia de la mentira”, afirmó el decano.

Finalmente, el referente académico alertó sobre la situación terminal de los hospitales de la UBA y de otras provincias, como los hospitales escuela de Córdoba. Aseguró que estos centros de salud manifestaron que deberán cerrar si no reciben fondos, lo que dejaría a gran parte de la comunidad sin asistencia. Por ello, convocó a toda la sociedad a sumarse a la movilización de este martes. “Tenemos que defender la soberanía, la educación no es solamente universitaria… esa universidad nos pertenece a todos”, sentenció.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Diputados

“La trama de los falsos profesionales nació en el gobierno de Capitanich”, disparó el diputado Samuel Vargas

El diputado provincial lanzó duras declaraciones sobre el caso de la falsa médica y apuntó directamente contra la gestión del exgobernador , asegurando que...

3 días ago

Espectáculos

Nazareno deschavó que hacía complots con Manu Ibero en la ducha y “Gran Hermano” lanzó un ultimátum

Los participantes quedaron muy preocupados por el comunicado del Big Brother. Un testimonio que dio uno de los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) en...

4 días ago

Politica

El Desplome de la Popularidad en Chaco: Un Análisis de la Gestión Zdero y Nikisch

La gestión política en la provincia del Chaco se encuentra en un momento crítico, evidenciado por la reciente encuesta de CB Global Data que...

5 días ago

Politica

Obligan al gobierno del Chaco y al municipio de Resistencia a garantizar agua potable a vecinos de zona sur

El Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia dictó este viernes una medida cautelar innovativa que ordena al gobierno del Chaco y al...

3 días ago