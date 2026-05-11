«Es un gobierno de mentirosos»: la UBA redobló sus críticas en previa de la marcha universitaria

El decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Manetti, cuestionó el recorte presupuestario y convocó a la sociedad a movilizarse.

Con la marcha universitaria a la vuelta de la esquina, la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a apuntar contra el Gobierno nacional este domingo. En una entrevista radial, el decano de Filosofía y Letras de la UBA, Ricardo Manetti, explicó que la situación es crítica debido a que el Poder Ejecutivo no está aplicando la ley de financiamiento universitario votada por el Congreso.

Frente a ese escenario, la comunidad académica convocó para el próximo martes 12 de mayo a una nueva marcha federal hacia Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública y de los hospitales universitarios, una protesta que promete ser multitudinaria.

Falta de fondos y salarios «paupérrimos»

Manetti denunció que, en lo que va del año 2026, las universidades no han recibido el dinero necesario para cubrir sus gastos básicos. Según el decano, la falta de inversión afecta directamente el mantenimiento de los edificios, las becas estudiantiles y los subsidios de investigación. “No ha llegado ninguna partida presupuestaria para hacer llevar adelanto todo lo que tiene que ver con gastos de funcionamiento”, sentenció el funcionario académico.

Otro punto central del reclamo es la caída del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. Manetti calificó los sueldos actuales como “paupérrimos” y advirtió que no se han llamado a paritarias desde que asumió la actual gestión. Esta situación está generando una fuerte salida de docentes hacia universidades privadas y otros sectores ajenos al ámbito académico. Según denuncian desde las universidades, el aumento salarial otorgado por el Gobierno quedó más de un 50% por debajo de la inflación.

La universidad pública como blanco político

Para el decano de la UBA, el ajuste no es solo de presupuesto, sino que forma parte de una «lucha política e ideológica» del gobierno libertario. Manetti aseguró que la universidad pública representa el «ascenso social» y la «soberanía educativa», conceptos que, según su visión, incomodan a la actual administración.

Al ser consultado sobre si el Gobierno ve a la universidad como una enemiga, Manetti fue contundente y aseguró que hay un desinterés total. “A este gobierno no le interesa nada que tenga que ver con las políticas públicas”, subrayó. Además, definió a la gestión actual como un “gobierno de entrega” que desconoce el valor de lo nacional y la importancia de la educación pública inclusiva, la cual es gratuita desde el año 1949.

Respuesta a Adorni y el peligro de los hospitales

La entrevista también sirvió para cruzar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien afirmó que el presupuesto universitario está asegurado. Manetti desmintió categóricamente estos dichos y lanzó duras críticas contra la honestidad del funcionario. “Es un gobierno de mentirosos que han construido una estrategia de la mentira”, afirmó el decano.

Finalmente, el referente académico alertó sobre la situación terminal de los hospitales de la UBA y de otras provincias, como los hospitales escuela de Córdoba. Aseguró que estos centros de salud manifestaron que deberán cerrar si no reciben fondos, lo que dejaría a gran parte de la comunidad sin asistencia. Por ello, convocó a toda la sociedad a sumarse a la movilización de este martes. “Tenemos que defender la soberanía, la educación no es solamente universitaria… esa universidad nos pertenece a todos”, sentenció.