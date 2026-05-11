Myriam Bregman cargó contra Javier Milei y acusó a la CGT de estar “de vacaciones”

La diputada de izquierda advirtió sobre el deterioro social, cuestionó el ajuste económico y criticó la falta de reacción del sindicalismo.

La diputada nacional Myriam Bregman lanzó fuertes críticas contra la gestión de Javier Milei y cuestionó a la CGT por lo que definió como una actitud de “tibieza” frente al ajuste sobre los trabajadores. Según la legisladora de izquierda, la combinación entre el deterioro salarial y el aumento del costo de vida derivó en un escenario de creciente vulnerabilidad social que ya se refleja con crudeza en los barrios populares y en las escuelas.

El costo de vida y la necesidad de tener más de un empleo

Bregman se refirió al deterioro de la calidad de vida de las familias y mencionó que la crisis impacta en la alimentación de los niños. Relató que, en diálogo con docentes, la preocupación principal es que los alumnos llegan a las escuelas sin los nutrientes necesarios. “Veo una situación de emergencia total… los pibes vienen o sin comer o no habiendo comido lo suficiente o no teniendo los nutrientes”, sentenció.

Para la diputada, esta realidad es consecuencia de una “cadena de bajos salarios que aunque trabajes, no podés alimentar a tu familia suficientemente”. Advirtió que la emergencia es de tal magnitud que incluso personas con trabajos calificados hoy se encuentran buscando cualquier tipo de empleo para subsistir, lo que le recuerda a la crisis social vivida en la década de los 90.

Críticas a la CGT y la inacción sindical

Uno de los puntos más filosos de su declaración fue contra la conducción de la CGT, a la que acusó de no estar a la altura del ajuste que sufre la clase trabajadora. Bregman cuestionó que la central obrera haya depositado sus expectativas en el Poder Judicial en lugar de organizar una resistencia en las calles. “Se empieza a ver que la CGT está de vacaciones”, disparó.

En ese sentido, la legisladora criticó que la discusión por la reforma laboral quedó limitada a los tribunales y al Congreso sin un debate real. “¿Confiar en este Poder Judicial en serio? La CGT tiene que explicar qué es este Poder Judicial para depositar la vida de millones de trabajadores ahí”, afirmó, señalando la desconexión entre la dirigencia sindical y la urgencia de las bases.

El «derrumbe» de la biblioteca económica de Milei

Respecto al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, la diputada fue categórica al asegurar que sus teorías han fracasado en la práctica. Sostuvo que el uso del salario y el dólar como «anclas» contra la inflación solo ha generado recesión y pérdida de puestos de trabajo. “La biblioteca de Milei se derrumbó… lo que produjo es más desocupación, peores condiciones de vida y peores condiciones de laburo”, explicó.

Bregman también denunció que el Gobierno está facilitando un proceso de «saqueo» de los recursos del país, beneficiando a los sectores más ricos. “Se armó el paquete perfecto para que los ricos se hagan más ricos… a costa de sacarle una tajada a la clase trabajadora”, señaló. Finalmente, llamó a la organización inmediata y exigió un aumento salarial urgente. “Hay que tomar medidas de emergencia con el salario; hay que pelear ya mismo por un aumento”, ssenteció.