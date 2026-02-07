Connect with us

CHARATA – Dos adolescentes jugaban con una tumbera, uno de ellos recibió un disparo y está internado

En una jornada que pudo haber terminado en fatalidad, dos menores de edad protagonizaron un peligroso episodio en el barrio Municipal de la localidad de Charata. Los jóvenes, de apenas 13 y 14 años, se encontraban manipulando un arma de fuego de fabricación casera cuando el dispositivo se accionó de forma imprevista. Según las primeras reconstrucciones, el incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas del pasado jueves, transformando un momento de juego en una emergencia médica inmediata.

Las consecuencias del estallido recayeron sobre el mayor de los involucrados, quien sufrió un impacto directo en su extremidad superior. Tras ser trasladados de urgencia al hospital local, los profesionales médicos diagnosticaron al adolescente de 14 años con una herida cortante profunda en la base del dedo pulgar de su mano derecha. Debido a la gravedad de la lesión y la necesidad de descartar daños óseos o vasculares mayores, las autoridades sanitarias dispusieron su derivación al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para recibir atención especializada.

Ante la gravedad de lo sucedido, las autoridades judiciales y de protección infantil tomaron cartas en el asunto de manera inmediata. Los efectivos policiales procedieron al secuestro del arma de fabricación casera por orden del fiscal de turno, mientras que los equipos de la Unidad de Protección Integral (UPI) iniciaron las actuaciones correspondientes para abordar la situación de vulnerabilidad de los menores. El caso vuelve a poner bajo la lupa la peligrosidad del acceso a armas precarias y la falta de supervisión en sectores críticos de la región.

