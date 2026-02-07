CHACO TACO POZO denuncian falta de atención médica y equipamiento en el Hospital Zonal

Vecinos de la localidad de Taco Pozo expresaron su profunda preocupación por la situación que atraviesa el Hospital Zonal “Santa Rosa de Lima”, denunciando falta de atención médica y carencia de equipamientos esenciales para la salud pública.

Según relatan los habitantes, el centro de salud se encontraría en un estado de abandono, con múltiples falencias que afectan directamente la atención de los pacientes. Entre los principales reclamos, solicitan la incorporación urgente de maquinaria e insumos médicos necesarios para brindar servicios básicos.

Uno de los puntos más críticos señalados es el área de odontología. De acuerdo con las denuncias, el equipamiento para la atención dental —especialmente las máquinas para extracciones— no estaría funcionando desde hace aproximadamente un mes, lo que habría provocado la suspensión de las consultas. Esta situación genera malestar en la comunidad, ya que muchas personas deben soportar dolores intensos sin poder recibir asistencia.

Asimismo, los vecinos advirtieron problemas en el sector de diagnóstico por imágenes, indicando que las máquinas para realizar placas también se encontrarían rotas, impidiendo estudios fundamentales para la detección y tratamiento de distintas patologías.

Otro de los servicios cuestionados es el laboratorio, donde —según manifestaron— no se estaría atendiendo con normalidad, pese a ser considerado un área clave dentro del funcionamiento hospitalario.

“Necesitamos un hospital con las máquinas necesarias para ayudar a la gente del pueblo”, expresaron, solicitando a las autoridades sanitarias que intervengan de manera urgente para garantizar una atención digna y adecuada.

La comunidad espera respuestas y soluciones concretas que permitan restablecer los servicios y mejorar la calidad de atención en el principal centro de salud de Taco Pozo