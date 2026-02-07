CHACO EMERGENCIA HÍDRICA EN CASTELLI

Ante la emergencia hídrica registrada en los últimos días en la ciudad de Juan José Castelli, producto de la rotura de un caño principal que imposibilita la normal distribución de agua potable a través de la red domiciliaria, el Municipio activó de manera inmediata un operativo de asistencia para acompañar a las familias afectadas.

Desde el primer momento, se dispuso de logística, recursos y personal municipal para llevar adelante el acarreo de agua hacia distintos barrios y depósitos públicos, con el objetivo de mitigar la falta de este recurso vital y garantizar el acceso al suministro en cada sector que lo requiera.

En este marco, se brindó asistencia prioritaria mediante la entrega de agua potable a vecinos de edad avanzada y a personas con problemas de salud, reforzando el acompañamiento a quienes más lo necesitan en esta situación.

Asimismo, desde el Municipio llevaron tranquilidad a la comunidad y solicitaron hacer un uso responsable y solidario del agua, teniendo en cuenta que el Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua se encuentra trabajando intensamente para solucionar el inconveniente en el menor tiempo posible.

Mientras continúan las tareas de reparación, el operativo de distribución seguirá activo, llegando a cada barrio cuando sea necesario, reafirmando el compromiso del Estado local de estar presente y acompañar a la comunidad en este contexto difícil.