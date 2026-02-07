Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Ataque de abejas en un camino vecinal de Chorotis: seis heridos trasladados de urgencia

Published

Un grupo de personas fue atacado por un enjambre de abejas este viernes por la tarde en un camino vecinal ubicado a unos 8 kilómetros al sur de la planta urbana de Chorotis. Como consecuencia del incidente, seis personas —entre ellas dos menores de edad— debieron ser trasladadas de urgencia a la localidad de Santa Sylvina para recibir atención médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:50, cuando un grupo de hombres circulaba a bordo de una camioneta Ford Ranger blanca, con las ventanillas abiertas, y fue sorprendido repentinamente por los insectos. Las víctimas sufrieron múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo.

Según el reporte policial de la Comisaría de Chorotis, los afectados fueron trasladados en primera instancia de manera particular al centro de salud local. No obstante, ante la ausencia de un médico de guardia, el personal de enfermería coordinó el traslado urgente de los pacientes hacia Santa Sylvina.

Los heridos fueron cuatro adultos de entre 23 y 27 años y dos menores de 15 años, quienes fueron derivados utilizando una ambulancia y un vehículo particular.

En tanto, la prevención policial mantuvo comunicación con la Comisaría de Santa Sylvina para el seguimiento del estado de salud de los damnificados y solicitó la intervención de los Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas correspondientes en el lugar del hecho para asegurar la zona y prevenir nuevos incidentes.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

El segundo de Adorni empezó a recorrer las provincias para hacer lobby a favor del vapeo de Phillip Morris

Ignacio Devitt, ex Philip Morris, se sumó a la mesa política del Gobierno y trabaja para que el Congreso habilite el vapeo. Ignacio Devitt...

4 días ago

CORRUPCION

Municipalidad de Sáenz Peña es investigada pérdidas cercanas a los $ 2.500 millones en la Bolsa de Comercio del Chaco

El escándalo financiero que involucra a la Bolsa de Comercio del Chaco sigue ampliando su alcance y pone ahora el foco en el Municipio...

4 días ago

Economia

Acuerdo de EE.UU y la Argentina: qué son los minerales críticos y las tierras raras

Se trata de materias primas estratégicas para la economía y la seguridad de los países. Entre los más destacados están el litio, el cobalto...

4 días ago

Economia

El fantasma de Massa y los reproches a Toto Caputo, detrás de la renuncia de Lavagna

En la Rosada creen que el ex ministro estuvo detrás de la renuncia de Lavagna. Reproches a Caputo porque no contuvo la situación. La...

4 días ago