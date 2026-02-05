Connect with us

Una joven de 22 años escuchaba música alta en su casa y su hermano de 28 la apuñaló por la espalda

Ocurrió en Nápoles, Italia. El agresor confesó el crimen y se entregó a la Policía.

 

Una mujer fue asesinada de varias puñaladas por la espalda por su hermano, luego de que estallara una discusión por la música alta en su casa en Nápoles, Italia.

La víctima fue identificada como Jlenia Musella de 22 años, y el agresor como Giuseppe Musella, de 28, quien confesó el crimen y se entregó a la Policía.

Todo comenzó cuando Jlenia escuchaba música a alto volumen mientras Giuseppe intentaba dormir. La pelea escaló y, en medio del altercado, el joven pateó al perro de la familia, lo que enfureció más a su hermana.

De acuerdo con Agenzia Nova, fue entonces cuando, de acuerdo a su propio relato, Giuseppe tomó un cuchillo y se lo arrojó a Jlenia, hiriéndola gravemente en la espalda.

La víctima fue identificada como Jlenia Musella de 22 años (Foto: Napoli Today)
La víctima fue identificada como Jlenia Musella de 22 años (Foto: Napoli Today)

La víctima logró salir de la casa y caminó hasta la calle, donde vecinos la asistieron y la trasladaron de urgencia al hospital Villa Betania. Sin embargo, los médicos confirmaron que no logró sobrevivir.

El agresor confesó el crimen y quedó detenido

Luego del ataque, el agresor desapareció durante varias horas. Finalmente, durante la noche, se presentó en la comisaría y confesó el crimen. Ahora permanece detenido en la prisión Secondigliano, acusado de homicidio agravado. La investigación quedó a cargo de la Brigada Móvil de Nápoles y la fiscalía encabezada por Ciro Capasso.

La tragedia expuso la dura realidad que vivían los hermanos Musella. Su madre cumple arresto domiciliario en otra casa y su padre está preso.

Además, la familia está vinculada a Antonio Circone, histórico jefe de la organización Casella-Circone, que durante años controló el tráfico de drogas en el barrio Conocal, en las afueras de Nápoles.

