La Justicia presentó la lista de fallecidos por fentanilo contaminado

El personal del Cuerpo Médico Forense se encargará de peritar los casos y determinar si ratifican los datos.

La Justicia Federal presentó al Cuerpo Médico Forense el listado completo de los fallecidos por la utilización de fentanilo contaminado y se pudieron constatar 111 víctimas fatales. En total, se analizaron un total 159 casos, de los cuales 48 pacientes sobrevivieron.

El personal del Cuerpo Médico Forense ahora se encargará de estudiar las muestras recibidas y decidir si ratifica o no los datos. «Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso», precisaron a la agencia Noticias Argentinas. En caso de confirmarse los datos, la Justicia podría agravar la situación judicial de los 14 procesados y detenidos por el caso.

La Justicia sigue el rastro del fentanilo

El expediente se encuentra a cargo de la fiscal federal María Laura Roteta y del juez federal Ernesto Kreplak del Juzgado Federal de La Plata. La investigación inició a principios de 2025, cuando se detectaron graves infecciones en pacientes internados que habían recibido fentanilo de uso clínico. En las ampollas del opioide se encontraron bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Debido a esto, el AMNAT dispuso el retiro inmediato del lote.

Ariel García Furfaro en la mira

Uno de los acusados es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, y considerado de ser «coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales y provocar el fallecimiento de 20 personas en concurso real con el delito real de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en carácter de coautor».

El empresario conocido de la familia Kirchner es señalado por haber intervenido junto a 16 miembros de su laboratorio y de Ramallo S.A. a través de «la toma de decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta» de la adulteración del lote 31202 del opioide destinado a uso público sanitario con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024. Según denuncian desde la Justicia, este lote «se contaminó durante su proceso de fabricación debido a múltiples falencias, muchas de ellas críticas».