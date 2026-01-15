Una joven subió una historia a Instagram y la respuesta de un chico la dejó sin palabras: “Sos una playa…”

Sol, una joven usuaria de X, compartió en su perfil el curioso mensaje que le mandó un chico tras subir una historia de Instagram. La captura de pantalla causó revuelo en las redes y generó múltiples reacciones de los usuarios.

En la publicación, que superó las 400 mil vistas en poco más de 24 horas, se puede ver que la joven publicó en sus historias de Instagram una selfie de ella. Su pelo colorado y sus ojos azules llamaron la atención de un seguidor, que decidió dejarle un ingenioso mensaje.

“Sos una playa a las 7pm, porque tu pelo es del color del atardecer y tus ojos del color del mar”, le comentó el joven. El mensaje sorprendió a Sol, quien lo compartió en X y reaccionó: “¿¿¿¿¡¡Cómo son tan ingeniosos!!????“.

El ingenioso comentario que llamó la atención de la joven. (Foto: X – sxlcit91)

Rápidamente, la publicación se viralizó y obtuvo más de 45 mil likes, 110 comentarios, y 671 reposteos. Además, varios usuarios opinaron sobre la ingeniosa respuesta.

“Se merece una oportunidad”, “Donde ustedes ven un chiste, yo veo un tutorial”, “A las 7 ya no hay atardecer, ni saben chamuyar hoy por hoy”, “Igual mirá lo linda que sos, yo también hubiera dicho eso”, fueron algunos de los comentarios más destacados de la publicación.