La escalofriante hipótesis detrás del crimen del peón que fue asesinado a machetazos y mutilado en Tucumán

La causa que investiga el crimen de Javier Ariel Sarmiento, el peón rural que encontraron asesinado y mutilado el lunes en un descampado en Tucumán, avanza sin detenidos pero con una sospecha firme: creen que la víctima conocía a los agresores.

Sarmiento trabajaba en una plantación de limones. Horas antes de que lo encontraran asesinado había salido a visitar a su hermano y alrededor de las 19 emprendió el regreso a la casa donde vivía con su hermana. Pero nunca llegó.

Ya eran cerca de las 23 cuando dos pescadores encontraron su cuerpo en el paraje Guasa Rincón, a las afueras de la ciudad. Los peritos forenses confirmaron que la víctima tenía dos heridas profundas en la cabeza y que le habían amputado la mano derecha.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios de Feria del Centro Judicial Concepción, a cargo de Fabián Assad, con la colaboración de la Brigada de Investigaciones Sur y la comisaría de Aguilares.

Siguiendo la principal hipótesis, que apunta a que el atacante podría ser alguien del entorno de Sarmiento, los efectivos realizaron cuatro allanamientos en casas de familiares de la víctima: sus tres hermanos y un hijastro.

Hallaron a un hombre asesinado y mutilado en un campo de Tucumán. (Foto: gentileza La Gaceta).

En todos los procedimientos secuestraron elementos clave para la investigación: un colchón y prendas de vestir con manchas de sangre, ocho machetes, tres machetas y cinco celulares.

Por ahora, sin embargo, no hay detenidos por el hecho.

Un ataque brutal y varias líneas de investigación

Cuando la policía llegó al lugar, encontró el cuerpo boca abajo, con dos heridas en la cabeza y la mano derecha cortada de manera “limpia”.

Desde el primer momento, los investigadores barajaron distintas hipótesis. Sin embargo, el jefe de la comisaría de Aguilares, Miguel Arias, descartó que se tratara de un homicidio en ocasión de robo: “No suele verse tanta violencia de asesinar a una persona para cometer un asalto”.

Y explicó: “Si bien existen los homicidios en ocasión de robo, no son con tanto ensañamiento como fue en este caso, al punto de realizarle dos cortes en el cráneo y cortarle una mano. Además, el hombre es conocido en el lugar, todos saben que es una persona humilde que no carga nada de valor”.

Sospechas sobre el entorno y la mecánica del crimen

Por la forma en la que fue atacado, los investigadores creen que el agresor podría haber sido alguien conocido por Sarmiento.

“Algo que nos llamó la atención fue que él llevaba consigo un morral que en su interior contenía un machete y no lo usó para defenderse”, señaló Arias, en diálogo con La Gaceta.

En esa línea, el comisario completó: “Puede ser que se encontró con alguien que conocía, se quedaron hablando, creando una situación de confianza, y cuando se dio la vuelta para seguir su camino le aplicaron el primer golpe en la cabeza, que habría sido el mortal”.

Ayer, un equipo de la Brigada de Investigaciones Sur, dirigido por el comisario Carlos Díaz, hizo un rastrillaje en la zona y en los matorrales cercanos al lugar del crimen. Hasta el momento, no encontraron el arma homicida ni la mano de la víctima.

“Por la profundidad de las heridas y el corte de la mano creemos que se utilizó una macheta, que es más ancha y pesada que un machete, o una hachita”, precisó Díaz.

Otras hipótesis y el avance de la causa

Aunque no descartan ninguna hipótesis, la teoría de un crimen narco pierde fuerza.

“Hasta el momento lo que sabemos es que tenía una causa por abuso sexual agravado porque habría abusado de una de sus hijas. Él tiene tres hijas, quienes no tendrían relación con él y su exesposa ya murió. Pese a esta causa, los vecinos nos comentaron que no era una persona problemática, por eso les llamó tanto la atención lo que pasó“, apuntó el jefe policial.

Por disposición de la fiscalía, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la Capital para la autopsia. En paralelo, el Centro de Monitoreo de Aguilares revisa las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los últimos movimientos de Sarmiento.