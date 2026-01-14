Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

CHACO – La indignación de quienes padecen la ruta 16: “Solo nos piden firmar un libro de quejas”

Published

El deterioro avanzado de la Ruta Nacional 16, particularmente en el tramo que conecta a Resistencia con el interior provincial, ha dejado de ser un problema logístico para convertirse en una crisis de seguridad vial.

En una entrevista con Alerta Urbana, Gisela Macías, vecina del barrio Alto Verde, relató la dramática situación que enfrentan quienes transitan diariamente por el kilómetro 21, a la altura de la zona conocida como “la chatarrera”. La usuaria denunció que el mal estado de la calzada no solo genera costos económicos altísimos, sino que pone en riesgo la vida de las familias chaqueñas.

El testimonio de Macías detalló un incidente ocurrido el pasado 15 de diciembre, cuando su cuñada destruyó por completo una cubierta tras impactar contra un bache profundo.

La denunciante señaló que, en ese mismo momento, otros dos vehículos se encontraban detenidos en la banquina sufriendo desperfectos similares. Lejos de ofrecer una solución o asistencia efectiva, el personal de la empresa concesionaria se limitó a indicar que los damnificados debían asentar su queja en un libro, un trámite que los vecinos califican como inútil debido a la falta de respuestas posteriores.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Cerraron más de 20 mil empresas y Zdero festeja el 2% de alivio fiscal

La crisis no da tregua. Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, 20.134 empresas cerraron en todo el país y se perdieron 154.382 puestos...

3 días ago

Politica

Zdero prepara un aumento de tarifas eléctricas en Chaco: un golpe al consumidor

Mientras los salarios permanecen congelados, la inflación supera el 32% y la precarización laboral crece, el gobierno de Leandro Zdero avanza con un nuevo...

3 días ago

CORRUPCION

Casi 190 mil hectáreas del Chaco están en manos extranjeras, según un informe del CONICET

Un relevamiento científico del CONICET encendió luces de alerta sobre la extranjerización de tierras en la Argentina y, en particular, en la provincia del...

3 días ago

Deportes

“Esto no se puede grabar”: la inoportuna imagen que filmó Lamine Yamal en medio de los festejos del Barcelona tras ganar la Supercopa

La celebración del Fútbol Club Barcelona tras conquistar la Supercopa de España dejó una escena inesperada fuera del campo. Lamine Yamal, delantero de 18 años, transmitió en directo desde...

3 días ago