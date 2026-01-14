CHACO – La indignación de quienes padecen la ruta 16: “Solo nos piden firmar un libro de quejas”

El deterioro avanzado de la Ruta Nacional 16, particularmente en el tramo que conecta a Resistencia con el interior provincial, ha dejado de ser un problema logístico para convertirse en una crisis de seguridad vial.

En una entrevista con Alerta Urbana, Gisela Macías, vecina del barrio Alto Verde, relató la dramática situación que enfrentan quienes transitan diariamente por el kilómetro 21, a la altura de la zona conocida como “la chatarrera”. La usuaria denunció que el mal estado de la calzada no solo genera costos económicos altísimos, sino que pone en riesgo la vida de las familias chaqueñas.

El testimonio de Macías detalló un incidente ocurrido el pasado 15 de diciembre, cuando su cuñada destruyó por completo una cubierta tras impactar contra un bache profundo.

La denunciante señaló que, en ese mismo momento, otros dos vehículos se encontraban detenidos en la banquina sufriendo desperfectos similares. Lejos de ofrecer una solución o asistencia efectiva, el personal de la empresa concesionaria se limitó a indicar que los damnificados debían asentar su queja en un libro, un trámite que los vecinos califican como inútil debido a la falta de respuestas posteriores.