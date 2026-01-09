Dan de baja más de 30 radares en Rutas Nacionales de Chaco y Corrientes

A pedido de la nuestra provincia y del municipio correntino de Santo Tomé, la Agencia Nacional de Seguridad Vial autorizó la baja de la homologación y uso de los cinemómetros controladores de velocidad, de instalación fijas y móviles.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) resolvió dar de baja la homologación y autorización de uso de una serie de cinemómetros fijos y móviles instalados en rutas nacionales de la provincia del Chaco y en la provincia de Corrientes, que habían sido aprobados en 2022 y 2027, respectivamente.

En el caso de Chaco, la decisión se tomó luego de relevamientos oficiales que detectaron que 30 de los 61 radares fijos homologados ya no se encontraban operativos en las ubicaciones declaradas. Ante esta situación, la ANSV dispuso la baja formal de esos equipos del Registro Nacional correspondiente, en su carácter de autoridad nacional en materia de control automático de infracciones viales.

Por otra parte, a pedido de la Municipalidad de Santo Tomé, ubicada sobre la costa del Río Uruguay en Corrientes, la ANSV dio de baja la homologación y autorización de uso de dos radares móviles ubicados sobre la ruta nacional 14.

El municipio justificó la solicitud debido a que los cinemómetros de velocidad han dejado de utilizarse “por inconvenientes sobrevinientes en su implementación”. Por ello, la Agencia intercedió y autorizó la baja de los dispositivos y los sacó del registro nacional.

Corrientes Hoy