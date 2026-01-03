Una mujer descubrió que no era hija biológica de su padre y demandó a una clínica por inseminar a su mamá con el esperma equivocado

Una mujer de 44 años demandó a la clínica de fertilidad en la que se atendió su mamá, tras darse cuenta de que la inseminaron con el esperma equivocado. La denunciante alertó el error cuando en una prueba genética se dio cuenta de que no tenía ningún vínculo biológico con su papá.

El dramático episodio ocurrió en Oregón, Estados Unidos. La familia se enteró del error hace 12 años y dijeron que desde entonces sufrieron física y psicológicamente las consecuencias de la grave equivocación. Ahora, exigen a la clínica una indemnización de 17 millones de dólares.

De acuerdo con la información publicada por People, C.W. y su marido, K.W., buscaron atención de fertilidad y planificación familiar en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU) y Providence Health & Services de Oregón a principios de los 80′.

Después de realizar el tratamiento correspondiente, en diciembre de 1981 le dieron la bienvenida a su hija A.P. y la criaron como su hija biológica, sin imaginar que en la clínica habían cometido un terrible error. Según consta en los documentos judiciales, la institución mezcló el esperma de K.W. con el de otro hombre e inseminó con el de la persona equivocada a C.W.

La denunciante descubrió que no la unía un lazo biológico con su padre después de realizarse estudios genéticos. (Foto: ilustrativa/Pexels)

A.P. vivió 32 años de su vida creyendo que la unía un lazo biológico con ambos padres hasta que hace 12 años descubrió que K.W. no tiene ningún vínculo genético con ella. En ese momento, la familia totalmente conmocionada empezó a investigar y concluyó en que la clínica había mezclado el esperma antes de la inseminación.

Ahora, afirman que el hecho los marcó profundamente y desde que se enteraron sufrieron graves consecuencias tanto físicas como mentales. K.W. sintió que fue “despojado por completo” de su paternidad.

C.W. afirmó que le quitaron la posibilidad de crear una vida compartida con su marido, y que tuvo que “soportar la humillación, la incomodidad y la angustia física” de saber que llevó un embarazo a término con el semen de otro hombre. A su vez, la mujer aseguró que sufrió una “grave invasión de su personalidad”.

La familia asegura que la clínica tenía conocimiento del error que habían cometido y denunció que “ocultó el uso del material genético” de otro hombre en su proceso de inseminación. En la demanda hacen hincapié en que la institución se negó a reconocer la irregularidad.

Los denunciantes afirman que deberán soportar dudas, frustración y confusión por el resto de su vida, y por ese motivo, exigen a la clínica una indemnización de 17 millones de dólares por daños y perjuicios.